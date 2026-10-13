Le autorità hanno dichiarato che le restrizioni sono rivolte agli exchange non registrati e hanno riconosciuto che i clienti potrebbero avere difficoltà a ritirare i propri asset.

Le autorità sudcoreane hanno approvato misure per bloccare l’accesso nazionale a 27 siti web gestiti da exchange di criptovalute non registrati e da altri fornitori di servizi di asset virtuali, tra cui KuCoin, MEXC, Phemex e Bitrue.

In un annuncio di martedì, l’Unità di intelligence finanziaria (FIU) della Corea del Sud ha dichiarato che la decisione è seguita alle verifiche della Commissione coreana per gli standard dei media e delle comunicazioni del 6 e 7 ottobre.

L’elenco comprende anche CoinW, BTCC, BitMart, BingX, DigiFinex e altri. Il blocco si applica alle piattaforme di criptovalute che non si sono registrate ai sensi della legge sulla segnalazione e l’utilizzo di informazioni su transazioni finanziarie specifiche, la normativa antiriciclaggio del Paese.

«Con questa decisione, le misure di blocco contro gli operatori illegali di asset virtuali si applicheranno anche ai siti web, dopo le app come quelle su Apple e Google», ha dichiarato la FIU, secondo una traduzione.

Le misure prevedono la cessazione dei servizi ospitati a livello nazionale o il blocco dell’accesso ai siti web gestiti dall’estero.

La misura segue precedenti restrizioni sulle app mobili. Cointelegraph ha riferito nell’aprile 2025 che la Corea del Sud aveva bloccato i download e gli aggiornamenti di 14 app di exchange di criptovalute non registrati sull’App Store di Apple, dopo le restrizioni imposte a 17 app tramite Google Play.

La FIU ha dichiarato che le autorità valutano se gli operatori esteri si rivolgono ai clienti coreani verificando se le piattaforme offrono servizi in lingua coreana, fanno marketing rivolto agli utenti sudcoreani o supportano transazioni in won sudcoreani.

La FIU ha riconosciuto che il blocco dei siti web potrebbe complicare i prelievi per gli utenti esistenti. Ha dichiarato di voler fornire indicazioni e assistenza per i prelievi tramite la Digital Asset eXchange Alliance, o DAXA, con la collaborazione degli operatori.

Articolo correlato: I profitti degli exchange di criptovalute della Corea del Sud crollano del 78% nel primo semestre a causa del calo degli scambi