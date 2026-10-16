Le stablecoin offrono notevoli risparmi sui costi nelle transazioni commerciali di maggiore entità. Fonte: Borderless.xyz
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Oltre ai risparmi sui costi, il rapporto di Borderless ha rilevato che i pagamenti finanziati con stablecoin possono raggiungere i conti bancari locali dei destinatari in pochi minuti, a seconda della rete di pagamento utilizzata.
In Brasile, i pagamenti attraverso la rete PIX sono stati regolati in una mediana di due minuti durante il terzo trimestre, mentre la rete SPEI del Messico ha impiegato tre minuti. Anche la rete PSE della Colombia ha registrato un tempo mediano di regolamento di due minuti.
Al confronto, i trasferimenti SWIFT tradizionali venivano generalmente regolati il giorno lavorativo successivo, mentre il 10% più lento impiegava tre giorni lavorativi.
Tuttavia, i tassi di completamento dei pagamenti variavano considerevolmente. La rete SPEI del Messico ha completato con successo il 98,6% dei pagamenti, seguita dalla PIX brasiliana con il 97,8%. La rete PSE della Colombia ha completato il 79%, mentre la SINPE del Costa Rica ha registrato un tasso di completamento di appena il 73%.
I risultati arrivano mentre l’attività transazionale in stablecoin continua a crescere. Standard Chartered ha recentemente evidenziato volumi di transazioni in aumento nonostante la crescita relativamente piatta della capitalizzazione complessiva del mercato delle stablecoin quest’anno. La banca prevede che il mercato raggiunga i 2.000 miliardi di dollari entro il 2030, due anni più tardi rispetto alla sua precedente previsione.
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