Le rimesse finanziate tramite stablecoin continuano a offrire notevoli risparmi rispetto ai trasferimenti di denaro tradizionali, in particolare nei mercati emergenti, rafforzando uno dei principali casi d’uso dei dollari digitali con la crescita dell’attività di pagamento.

Secondo un nuovo rapporto relativo al terzo trimestre di Borderless.xyz, una rete di pagamenti in stablecoin, inviare una rimessa di 200 dollari attraverso circuiti di pagamento finanziati da stablecoin costa una mediana dell’1%, ovvero 2 dollari, rispetto al 6,36%, ovvero 12,72 dollari, delle rimesse tradizionali, sulla base dei dati della Banca Mondiale.

La differenza rende le rimesse finanziate tramite stablecoin circa l’84% più economiche, sebbene il confronto utilizzi i prezzi di Borderless del terzo trimestre 2026 e i dati della Banca Mondiale dello stesso periodo del 2025.

I risparmi sono notevoli anche nei mercati emergenti. Nell’Africa subsahariana, le rimesse finanziate tramite stablecoin costano il 2,9%, rispetto all’8,46% dei trasferimenti tradizionali. In America Latina, i costi sono rispettivamente dell’1,25% e del 5,64%.

Secondo il rapporto, anche i pagamenti aziendali effettuati tramite stablecoin sono significativamente più economici. Un trasferimento di 10.000 dollari finanziato tramite stablecoin verso l’area euro costa appena 26 dollari se instradato tramite il fornitore meno costoso, rispetto ai 52 dollari presso il fornitore mediano considerando tutti i corridoi.

Per confronto, un bonifico bancario internazionale tradizionale per lo stesso importo costa tra 135 e 150 dollari, comprese le commissioni di trasferimento e un margine sul cambio dell’1% ipotizzato.

Le stablecoin offrono notevoli risparmi sui costi nelle transazioni commerciali di maggiore entità. Fonte: Borderless.xyz

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I pagamenti in stablecoin vengono regolati in pochi minuti, ma l’affidabilità varia

Oltre ai risparmi sui costi, il rapporto di Borderless ha rilevato che i pagamenti finanziati con stablecoin possono raggiungere i conti bancari locali dei destinatari in pochi minuti, a seconda della rete di pagamento utilizzata.

In Brasile, i pagamenti attraverso la rete PIX sono stati regolati in una mediana di due minuti durante il terzo trimestre, mentre la rete SPEI del Messico ha impiegato tre minuti. Anche la rete PSE della Colombia ha registrato un tempo mediano di regolamento di due minuti.

Al confronto, i trasferimenti SWIFT tradizionali venivano generalmente regolati il giorno lavorativo successivo, mentre il 10% più lento impiegava tre giorni lavorativi.

Tuttavia, i tassi di completamento dei pagamenti variavano considerevolmente. La rete SPEI del Messico ha completato con successo il 98,6% dei pagamenti, seguita dalla PIX brasiliana con il 97,8%. La rete PSE della Colombia ha completato il 79%, mentre la SINPE del Costa Rica ha registrato un tasso di completamento di appena il 73%.

I risultati arrivano mentre l’attività transazionale in stablecoin continua a crescere. Standard Chartered ha recentemente evidenziato volumi di transazioni in aumento nonostante la crescita relativamente piatta della capitalizzazione complessiva del mercato delle stablecoin quest’anno. La banca prevede che il mercato raggiunga i 2.000 miliardi di dollari entro il 2030, due anni più tardi rispetto alla sua precedente previsione.

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