Standard Chartered aggiunge la custodia della stablecoin RLUSD di Ripple e punta a un accordo sul collaterale con LMAX
Standard Chartered ha lanciato la custodia per la stablecoin RLUSD di Ripple sullo XRP Ledger e prevede di consentire agli istituti di usare i token come collaterale per il trading.
Standard Chartered ha lanciato servizi di custodia istituzionale per la stablecoin RLUSD di Ripple, con piani per ampliarne l’uso come collaterale per il trading.
La banca multinazionale britannica ha annunciato lunedì di aver introdotto il supporto a RLUSD sullo XRP Ledger (XRPL) tramite la sua filiale del Dubai International Financial Centre (DIFC), offrendo ai clienti istituzionali idonei accesso alla sua infrastruttura di custodia degli asset digitali.
Standard Chartered prevede di estendere il proprio modello di mirroring del collaterale a LMAX Group, una società di trading istituzionale, consentendo ai clienti di usare RLUSD come collaterale per il trading mantenendo i token in custodia presso la banca.
Il modello consentirebbe a LMAX di riconoscere il valore delle disponibilità idonee in RLUSD senza richiedere ai clienti di trasferire i token sulla sua piattaforma di trading. Standard Chartered ha dichiarato che ciò potrebbe ridurre i rischi legati ai trasferimenti e aiutare gli istituti a gestire la propria esposizione alle controparti di trading.
Ripple, la società di pagamenti basata su blockchain che ha creato RLUSD, e LMAX Group avevano precedentemente annunciato una partnership nel gennaio 2026 per ampliare l’uso istituzionale della stablecoin.
Standard Chartered ha dichiarato che le funzionalità aggiuntive relative al collaterale restano soggette alla documentazione finale, ai test, ai requisiti normativi e alle approvazioni interne.
Cointelegraph ha contattato Standard Chartered per ulteriori dettagli e aggiornerà questo articolo al ricevimento di una risposta.
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