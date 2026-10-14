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Le previsioni riviste di Standard Chartered arrivano mentre gli sviluppi normativi e contabili negli Stati Uniti potrebbero influenzare il modo in cui le aziende utilizzano le stablecoin.
Da quando il GENIUS Act è stato approvato nel 2025, le autorità di regolamentazione statunitensi hanno proposto norme che disciplinano l’emissione delle stablecoin, i requisiti di riserva e la tutela dei consumatori. Alcune misure hanno inoltre chiarito i limiti di tali tutele, tra cui una proposta della Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) che escluderebbe i detentori di stablecoin dall’assicurazione sui depositi pass-through.
Il Dipartimento del Tesoro ha inoltre portato avanti l’attuazione della legge. Ad agosto ha proposto norme che limitano l’emissione di stablecoin negli Stati Uniti agli emittenti autorizzati a livello federale o statale, con l’entrata in vigore dei requisiti di licenza prevista per gennaio 2027.
Separatamente, ad agosto, il Financial Accounting Standards Board (FASB), che stabilisce i principi contabili statunitensi, ha proposto un aggiornamento che potrebbe influire su come le aziende riportano determinate stablecoin nei loro bilanci.
La società di pagamenti blockchain Tempo ha dichiarato che le modifiche proposte potrebbero facilitare l’uso delle stablecoin da parte delle aziende per i pagamenti e il regolamento senza introdurre ulteriori complicazioni contabili.
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