La piattaforma di asset del mondo reale (RWA) tx ha lanciato USTX, una stablecoin in dollari destinata al suo wallet e al marketplace previsto per le azioni tokenizzate.

Gli utenti avranno bisogno di USDC per coniare USTX, che può anche essere riscattata in USDC, ha dichiarato la società in un annuncio di martedì condiviso con Cointelegraph. La piattaforma accetta depositi da otto blockchain, tra cui Ethereum, Solana e Base.

«Non è un wrapper sostenuto da USDC né una rappresentazione sintetica di USDC», ha dichiarato ad Cointelegraph Ashley Ebersole, cofondatore e chief legal officer di tx. USDC offre un modo per coniare USTX, che dispone di una propria struttura di riserva 1:1 tramite Brale, ha aggiunto.

La piattaforma fintech Brale emette USTX, gestisce le sue riserve e facilita il conio e il riscatto. Secondo tx, ogni token è sostenuto da asset per un valore di 1 dollaro, tra cui contanti, depositi bancari, fondi del mercato monetario governativi e Treasury bill statunitensi a breve termine.

A giugno, Brale ha dichiarato di collaborare con Visa per migliorare la velocità e la programmabilità del regolamento delle stablecoin basate su blockchain in contesti in cui privacy, conformità e controllo operativo sono essenziali.

Le reti blockchain e le piattaforme di trading stanno lanciando le proprie stablecoin in dollari tramite fornitori esterni che gestiscono l’emissione e la gestione delle riserve. Le stablecoin native forniscono un saldo comune in dollari per acquistare asset, regolare le operazioni e costituire garanzie su una rete.

Alcuni fornitori di stablecoin condividono inoltre con i clienti i proventi delle riserve. Gli utenti USTX idonei possono anche ricevere ricompense attraverso i programmi del wallet di tx.

Il GENIUS Act vieta agli emittenti di stablecoin di pagare agli holder interessi o rendimenti esclusivamente per il possesso, l’utilizzo o la conservazione di una stablecoin di pagamento.

«Il programma complessivo di ricompense è stato concepito sulla base di una consulenza legale per garantire che rientri in quanto consentito dalla legge», ha dichiarato Ebersole, rispondendo a una domanda su come le ricompense rispettino la restrizione.

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