Le vittime cinesi di una frode che cercano di recuperare 61.000 Bitcoin sequestrati subiscono una battuta d’arresto legale dopo che un tribunale britannico ha stabilito che le loro richieste sono disciplinate dal diritto cinese.

Le vittime cinesi di una frode che cercano di recuperare 61.000 Bitcoin sequestrati dal governo britannico hanno perso una battaglia legale chiave dopo che l’Alta Corte di Londra ha stabilito che a disciplinare le richieste sugli asset dovrebbe essere il diritto cinese, anziché quello inglese.

Lunedì, il giudice Mark Turner ha respinto le argomentazioni a favore dell’applicazione del diritto inglese o di una combinazione tra diritto inglese e cinese alle richieste di proprietà delle vittime. Il giudice ha stabilito che il diritto cinese deve determinare se i ricorrenti abbiano diritti di proprietà sui Bitcoin sequestrati, lasciando la validità delle richieste a procedimenti successivi.

«Il danno rilevante si è verificato in Cina. I ricorrenti hanno consegnato il loro denaro in Cina», ha scritto Turner. «I rapporti contrattuali così indotti sono stati instaurati in Cina».

La controversia deriva da uno schema di frode negli investimenti orchestrato da Zhimin Qian tra il 2014 e il 2017, mentre le autorità britanniche hanno sequestrato gli asset durante un’indagine sul riciclaggio di denaro. A marzo, le vittime hanno contestato un accordo di risarcimento proposto che prevedeva un meccanismo cinese di risarcimento, sostenendo che avrebbe potuto lasciare alle autorità britanniche gran parte dei guadagni derivanti dall’apprezzamento del Bitcoin.

Le vittime avevano cercato di applicare il diritto inglese perché ciò avrebbe potuto consentire loro di rivendicare la proprietà diretta dei Bitcoin, anziché limitarsi a chiedere un risarcimento in qualità di creditori. Tuttavia, la sentenza britannica non stabilisce chi sia infine il proprietario degli asset sequestrati; i diritti di proprietà delle vittime ai sensi del diritto cinese devono ancora essere valutati.

Le vittime della frode intendono appellarsi contro la sentenza sui Bitcoin

Secondo un articolo del Financial Times, lo studio legale Fieldfisher, che rappresenta i ricorrenti nella controversia, sta portando avanti un appello contro la sentenza di Turner.

Nonostante la sentenza, il caso resterà davanti all’Alta Corte di Londra anziché essere trasferito a un tribunale cinese. Secondo il FT, la fase successiva comprenderà perizie sul diritto cinese per determinare se le vittime possano dimostrare di avere interessi di proprietà nei Bitcoin.

Il Crown Prosecution Service ha dichiarato al FT che un’udienza successiva esaminerà come si applichi il diritto cinese e se alcune vittime possano dimostrare di avere un interesse negli asset sequestrati.

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Secondo precedenti articoli di Cointelegraph, la controversia coinvolge più di 128.000 investitori che sarebbero stati colpiti dalla frode. A marzo, Cointelegraph ha riferito che lo studio legale Candey rappresentava circa 5.700 vittime.

I pubblici ministeri avevano precedentemente sostenuto che alcune richieste avrebbero potuto consentire a un gruppo più ristretto di vittime e finanziatori del contenzioso di recuperare più delle loro perdite effettive.

I Bitcoin sequestrati valgono attualmente più di 5 miliardi di dollari, secondo CoinGecko.

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