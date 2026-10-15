Patrick Witt, direttore esecutivo del Crypto Council della Casa Bianca, lascia il suo attuale incarico per una nuova opportunità nel settore privato.

«Servire in questa amministrazione è stato il privilegio di una vita», ha scritto Witt in un post pubblicato giovedì su X, aggiungendo di non vedere l’ora di continuare a sostenere i progressi tecnologici degli Stati Uniti «nel settore privato».

Witt è stato il principale consulente della Casa Bianca sul Digital Asset Market Clarity Act, che avrebbe creato il primo quadro normativo completo degli Stati Uniti per il mercato delle criptovalute. Il Senato degli Stati Uniti non è riuscito ad approvare una mozione di cloture sulla legge a settembre, e ulteriori progressi in questa sessione sono improbabili.

L’uscita di Witt lascia un vuoto nella leadership, poiché era l’ultimo membro dello staff rimasto nel consiglio della Casa Bianca, dopo la partenza a marzo dello zar della Casa Bianca per le criptovalute e l’intelligenza artificiale, David Sacks e la partenza a luglio del vicedirettore Harry Jung.

L’ex direttore esecutivo del consiglio, Bo Hines, aveva annunciato la sua partenza ad agosto 2025. Poche settimane dopo, Hines ha assunto il ruolo di consulente strategico presso l’ emittente di stablecoin Tether, per coordinare l’espansione della società negli Stati Uniti.

Cointelegraph ha contattato la Casa Bianca per un commento sulla partenza di Witt e per sapere se disponga di un potenziale sostituto destinato a ricoprire il suo ruolo; seguiranno aggiornamenti quando disponibili.

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