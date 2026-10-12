Le azioni di Evernorth, società di tesoreria XRP, salgono del 5% all’apertura del Nasdaq
Il prezzo delle azioni di Evernorth è salito del 5% mentre gli investitori accoglievano il debutto sul Nasdaq della prima società di tesoreria di asset digitali interamente focalizzata su XRP.
Le azioni appena quotate di Evernorth Holdings (XRPN), società di tesoreria focalizzata su XRP, sono balzate fino al 5% al loro debutto di lunedì sul Nasdaq, secondo i dati di Yahoo Finance.
All’inizio di lunedì, la società ha nominato Hugo Jeandesboz, ex co-chief investment officer di Coinbase Asset Management, come nuovo chief investment officer. Guiderà la strategia di tesoreria, inclusi l’allocazione della tesoreria, la gestione della liquidità e la gestione attiva delle partecipazioni in XRP di Evernorth, secondo una comunicazione di lunedì.
Evernorth utilizza le proprie partecipazioni in XRP per generare reddito aggiuntivo attraverso strategie di rendimento nella finanza decentralizzata (DeFi).
Il 2 ottobre, gli azionisti della società di acquisizione con assegno in bianco Armada Acquisition Corp. II hanno approvato il piano di combinare la società con Evernorth. La società prevede di detenere circa 473 milioni di XRP, attualmente valutati 657 milioni di dollari, il che, secondo quanto dichiarato, la renderebbe la più grande società di tesoreria XRP quotata in borsa.
Quanto al token XRP, di recente veniva scambiato a 1,39 dollari l’uno, con scambi per un valore di 1,48 miliardi di dollari nelle 24 ore precedenti, secondo i dati di CoinGecko. A quel prezzo, XRP ha una capitalizzazione di mercato di circa 87,8 miliardi di dollari, il che lo rende la quinta criptovaluta più grande.
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