La BIS ha affermato che il denaro digitale può garantire una «privacy simile a quella del contante»; tuttavia, la tecnologia non è ancora pronta per la produzione a causa di rischi quali le fughe di dati bancari.

La Banca dei regolamenti internazionali (BIS) ha affermato che il denaro digitale può offrire caratteristiche di privacy simili a quelle del contante, ma ha evidenziato i rischi ancora presenti, tra cui la possibilità che eventuali fughe di dati bancari espongano i dati personali degli utenti.

Sebbene il denaro digitale possa garantire una «privacy simile a quella del contante», lo stack tecnologico non è ancora «pronto per la produzione», ha scritto la BIS nel suo rapporto sulla Fase 2 del Project Aurum, pubblicato martedì.

Questa fase implementa un prototipo di denaro digitale che tutela la privacy utilizzando l'attuale base di codice Aurum della BIS, con l'obiettivo di adottare un approccio equilibrato tra il completo anonimato e la piena trasparenza delle transazioni, ha affermato la BIS.

La BIS ha rilevato che la compromissione di una banca potrebbe esporre i dati dei suoi clienti, ma non rivelerebbe le identità dei clienti di altre controparti. Secondo il rapporto, una compromissione limitata al livello dei validatori non sarebbe sufficiente, da sola, a esporre gli utenti finali.

Il rapporto della BIS esamina le caratteristiche tecniche necessarie per istituire una valuta digitale della banca centrale (CBDC) che tuteli la privacy. I critici delle CBDC avevano già espresso preoccupazioni riguardo alle potenziali capacità di sorveglianza finanziaria della tecnologia.

Nel 2023, la banca centrale del Brasile ha pubblicato il codice sorgente del suo progetto pilota per una CBDC e, nel giro di pochi giorni, alcune persone hanno notato i meccanismi di sorveglianza e controllo incorporati nel codice, che consentivano alla banca centrale di congelare o ridurre i fondi degli utenti nei portafogli CBDC.

All’inizio di quest’anno, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha vietato alle agenzie federali di emettere una CBDC a gennaio, citando preoccupazioni relative alla stabilità finanziaria e alla privacy.

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