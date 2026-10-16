I relatori dell’evento CONNECT di Cointelegraph a Singapore hanno esplorato le opportunità nei mercati tokenizzati, il futuro dei pagamenti quotidiani in stablecoin e il panorama in evoluzione per gli investitori crypto.

Gli asset tokenizzati stanno aprendo nuove opportunità di trading nei mercati finanziari, ma la crescente offerta di asset del mondo reale (RWA) portati on-chain non ha ancora trovato una domanda equivalente da parte degli investitori, secondo Alex Taaffe, chief revenue officer della società di trading crypto GSR.

Parlando durante un panel sulla liquidità e la frammentazione del mercato a CONNECT by Cointelegraph: Singapore Edition il 9 ottobre, Taaffe ha affermato che la liquidità sta migliorando nel trading di azioni pre-IPO, materie prime e azioni globali, alle quali in precedenza gli investitori avevano un accesso limitato. Tuttavia, ha affermato che la domanda di RWA completamente tokenizzati non ha tenuto il passo con il numero crescente di asset emessi.

Relatori (da sinistra a destra): Rayco Tarrida Ortega, Min Teo, Shiliang Tang, Lingling Jiang, Alex Taaffe. Fonte: Cointelegraph

Cointelegraph ha riunito fondatori Web3, investitori e dirigenti del settore per quattro discussioni su tokenizzazione, pagamenti in stablecoin, infrastrutture di trading on-chain e uscite dal venture capital, oltre a una competizione di pitch per startup.

«In particolare sugli RWA e sugli asset completamente tokenizzati, c’è uno squilibrio tra offerta e domanda. L’offerta è enorme. Ogni gestore patrimoniale e ogni emittente vuole raccogliere capitali on-chain», ha affermato Taaffe.

Ha affermato che il numero crescente di emittenti di asset e blockchain ha frammentato ulteriormente la liquidità nei mercati tokenizzati.

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Lingling Jiang, partner di DWF Labs, ha concordato sul fatto che la frammentazione rimanga una sfida, in particolare quando emittenti diversi tokenizzano lo stesso asset sottostante ma creano pool di liquidità separati.

Tuttavia, Jiang ha affermato che la liquidità delle criptovalute è migliorata significativamente negli ultimi anni, anche se il settore ha ancora molto lavoro da fare.

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L’adozione delle stablecoin dipende dai pagamenti quotidiani

Durante il panel «Stablecoin al punto vendita: carte, wallet e la corsa alla spesa quotidiana», Mike Silagadze, fondatore e CEO di ether.fi, ha affermato che, sebbene le stablecoin abbiano reso più facile trasferire denaro oltre confine, una maggiore adozione dipende dalla possibilità per i consumatori di usarle per le spese quotidiane.

Silagadze ha citato Singapore, dove i consumatori possono detenere USDC ma hanno comunque bisogno della valuta locale per pagare le bollette, evidenziando il divario tra l’infrastruttura dei pagamenti blockchain e i servizi finanziari quotidiani.

Yvonne Chia, responsabile della comunicazione presso USDD, ha affermato che, se l’emittente della stablecoin considera il punto di vista dell’utente, «la cosa più importante per voi è l’esperienza utente».

«È questa la direzione in cui vogliamo muoverci: rendere il più facile possibile per l’utente possedere e usare stablecoin, fino al punto in cui non si accorga nemmeno di stare usando una stablecoin. È semplicemente una parte normale della sua vita», ha affermato Chia.

Relatori (da sinistra a destra): Ciaran Lyons (moderatore, Cointelegraph), Ilya Podoynitsyn, Yvonne Chia, Mike Silagadze, Ashna Vaghela. Fonte: Cointelegraph

«Il motivo per cui nessuno usa le stablecoin in molte parti del mondo è che semplicemente non si integrano nella vita di tutti i giorni», ha affermato Silagadze.

Oltre alla praticità quotidiana, permangono ostacoli normativi, ha affermato Ilya Podoynitsyn, cofondatore e CEO di FinHarbor. Ha sottolineato che i fornitori devono orientarsi tra norme diverse a seconda della giurisdizione, dovendo adattare la propria infrastruttura e i propri sistemi di conformità ai singoli mercati.

Ashna Vaghela, chief customer officer del fornitore di pagamenti crypto Mercuryo, ha affermato che i pagamenti in stablecoin dovrebbero diventare semplici quanto l’uso di Apple Pay, consentendo agli utenti di completare le transazioni senza uscire da un’applicazione.

«Penso che questo sia proprio il punto: essere invisibili», ha affermato Vaghela.

La discussione si è svolta mentre la capitalizzazione di mercato delle stablecoin ammontava a 306 miliardi di dollari, in aumento di circa il 2% su base annua dopo essere cresciuta di circa il 74% nei 12 mesi precedenti.

Capitalizzazione di mercato delle stablecoin. Fonte: DefiLlama

Il trading on-chain affronta la frammentazione della liquidità e sfide nella gestione del rischio

Secondo i relatori che hanno discusso «Cosa manca ancora nello stack di trading on-chain nel 2026», le piattaforme di trading crypto affrontano difficoltà nell’identificare la liquidità disponibile tra le reti blockchain e nella gestione dei rischi di controparte.

Austin Federa, cofondatore di DoubleZero, ha affermato che spostare la liquidità tra reti blockchain rimane più difficile che nei mercati finanziari tradizionali. Ha detto che «la frammentazione non è solo un problema di esecuzione, è come un problema di dati», aggiungendo che «è davvero molto difficile capire quanta liquidità esista realmente on-chain».

Relatori (da sinistra a destra): Alice Liu, Franklyn Wang, Miguel Morel, Austin Federa, Eunice Giarta. Fonte: Cointelegraph

Sul fronte della gestione del rischio, Miguel Morel, fondatore e CEO della società di analisi blockchain Arkham Intelligence, ha affermato che le società di trading possono usare i dati on-chain per valutare i rischi di controparte, in particolare nei mercati previsionali, dove alcuni partecipanti possono avere un vantaggio informativo sugli altri.

«Se sai chi c’è dall’altra parte e stai assumendo meno rischi, puoi offrire uno spread più stretto», ha affermato Morel, aggiungendo che questo può portare a prezzi migliori per i clienti.

Gli stessi dati blockchain possono inoltre aiutare gli exchange a valutare i depositi dei clienti, ha affermato Morel, consentendo loro di stabilire da dove provengono i fondi e di orientare le decisioni di conformità.

«Senza dover chiedere un passaporto, puoi sapere da dove provengono quei depositi», ha affermato Morel. Ha aggiunto che gli exchange possono usare queste informazioni per stabilire se consentire il trading con i fondi depositati o sottoporli a una verifica di conformità.

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Gli investitori crypto affrontano exit più difficili con la maturazione dei mercati

Le difficoltà di liquidità hanno complicato le exit per gli investitori di venture capital nel settore crypto, secondo i relatori che hanno discusso «Il problema delle exit: come gli investitori recuperano il proprio denaro».

Pulkit Gupta di Nomad Capital ha affermato che la liquidità nei mercati crypto è stata particolarmente scarsa negli ultimi tre mesi, con gran parte di essa concentrata nelle criptovalute più grandi.

«Per quanto mi riguarda, sulle altcoin è stato davvero difficile per noi riuscire a fare un’exit», ha affermato Gupta. La società di venture capital ha finanziato diversi progetti crypto con token quotati pubblicamente, tra cui Movement, Solayer e Berachain.

Relatori (da sinistra a destra): David Shengart (moderatore, Cointelegraph), Andre Nabais, Pulkit Gupta, Aleksandr Nexhaev, Sonia Shaw

Fonte: Cointelegraph

Rispecchiando lo spostamento verso aspettative a più lungo termine, Sonia Shaw, CEO di OneAsset, ha affermato che il mercato è maturato e ora richiede alle startup di dimostrare fondamentali aziendali più solidi. Ricordando un investitore che si aspettava un’exit entro sei mesi, ha dichiarato: «Non credo che il mercato sia più così».

Shaw ha descritto il passaggio dalle exit rapide come un segnale positivo della maturità del mercato.

Aleksandr Nechaev, partner di Funders VC, ha sottolineato le difficoltà create dalla rapidità del cambiamento sia per i prodotti sia per i mercati.

«Il ritmo rapido del cambiamento rende l’esperienza e la capacità dei fondatori centrali nelle decisioni di investimento», ha dichiarato Nechaev. Il cambiamento e il modo in cui i team fondatori affrontano l’incertezza sono emersi più tardi nella giornata durante la gara di pitch dell’evento, realizzata con il supporto di Funders VC.

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