Metaplanet emetterà obbligazioni convertibili per 329 milioni di dollari per ripagare il debito e finanziare i riacquisti di azioni
Metaplanet prevede di emettere obbligazioni a interesse zero con scadenza a cinque anni per migliorare la propria struttura debitoria e ridurre la dipendenza dai prestiti garantiti da Bitcoin senza vendere le proprie partecipazioni.
Metaplanet emetterà obbligazioni convertibili euro-yen zero coupon per 52 miliardi di yen (329 milioni di dollari), con scadenza nel 2031.
Secondo un’ annuncio di martedì, la società giapponese di investimento e tesoreria Bitcoin prevede di utilizzare circa 23,6 miliardi di yen (149 milioni di dollari) dei proventi netti per rimborsare prestiti garantiti da Bitcoin e circa 28,3 miliardi di yen (179 milioni di dollari) per riacquistare azioni.
I riacquisti rientrano nel nuovo programma di riacquisto di azioni di Metaplanet, che prevede riacquisti complessivi fino a 60 miliardi di yen (380 milioni di dollari).
I proventi dovrebbero migliorare la struttura debitoria della società di tesoreria riducendo la dipendenza dai prestiti garantiti da Bitcoin, senza vendere alcuna partecipazione in Bitcoin (BTC). Metaplanet è la seconda società di tesoreria Bitcoin per dimensioni, con partecipazioni complessive pari a 44.000 BTC, per un valore di 3,6 miliardi di dollari, secondo BitcoinTreasuries.
Il prezzo delle azioni di Metaplanet ha chiuso in calo dell’1,5% a Tokyo martedì, portando al 52,6% la flessione negli ultimi 12 mesi, secondo Yahoo Finance.
All’inizio di questo mese, Metaplanet ha rivelato un quadro rivisto per l’allocazione del capitale, che propone di destinare fino al 15% delle attività complessive a investimenti strategici per finanziare l’accumulo di Bitcoin e il pagamento dei dividendi.
A settembre, la dirigenza è stata criticata dagli azionisti per aver ampliato di quasi sette volte il piano di stock option per i dirigenti della Serie 10 di Metaplanet. L’11 settembre, la società con sede a Tokyo ha condiviso i piani per ridurre il piano azionario del 41% mediante la riduzione del numero di potenziali azioni sottostanti ai diritti di 131,3 milioni, da 319,464 milioni a 188,19 milioni, riportandolo al livello precedente all’offerta internazionale di azioni del settembre 2025.
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