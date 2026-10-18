La maggior parte degli americani intervistati da Reuters/Ipsos è contraria alle scommesse sulle elezioni statunitensi e su altre decisioni governative.

Il settore dei mercati predittivi, guidato da Polymarket e Kalshi, consente di scommettere sulle elezioni statunitensi, sulle decisioni politiche del governo e sugli eventi sportivi; ciò ha portato a una serie di cause che coinvolgono agenzie statali e federali, riguardo a chi abbia l'autorità di regolamentare questi mercati.

Circa il 69% dei democratici e il 61% dei repubblicani intervistati ha dichiarato di essere contrario all'uso dei mercati predittivi per scommettere sui risultati elettorali. Il sondaggio Reuters/Ipsos condotto su 4.506 adulti in tutto il Paese si è svolto dal 30 settembre al 5 ottobre.

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Secondo il sondaggio, persino le scommesse sugli sport professionistici erano osteggiate dal 43% degli intervistati, mentre il 29% le sosteneva.

L'amministrazione del presidente Donald Trump sta portando avanti regolamentazioni federali per il settore attraverso la CFTC, contro cui gli Stati stanno combattendo. Molti si aspettano che la controversia arrivi alla Corte Suprema.

Cointelegraph ha riferito l'8 ottobre che 39 Stati USA e il Distretto di Columbia hanno depositato un atto di amicus curiae affermando che il conflitto tra la CFTC e le autorità statali sui mercati predittivi aveva portato a una “guerra per il controllo a livello nazionale” che non poteva essere risolta senza una risposta della Corte Suprema.

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