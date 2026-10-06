Secondo la Arbitrum Foundation, attualmente su Arbitrum sono detenuti circa 4 miliardi di dollari in stablecoin. USDG, nel frattempo, è la settima stablecoin per capitalizzazione di mercato, con circa 3,09 miliardi di dollari in circolazione, secondo i dati di DeFiLlama. La maggior parte della sua offerta è concentrata su X Layer, Robinhood Chain e Solana.
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Il lancio di USDG avviene mentre Arbitrum si espande oltre le applicazioni native delle criptovalute e diventa un’infrastruttura per le piattaforme finanziarie che portano gli asset tradizionali on-chain.
L’esempio più rilevante è Robinhood Chain, che ha lanciato la sua mainnet pubblica a luglio, dopo che a febbraio era stata presentata una testnet pubblica. La rete layer-2 di Ethereum è costruita utilizzando Arbitrum ed è progettata per supportare asset reali e digitali tokenizzati, inclusi il trading 24/7, i mercati dei prestiti e gli exchange di futures perpetui.
Il mese scorso, Standard Chartered ha affermato che Robinhood Chain potrebbe segnalare un cambiamento nell’economia di Arbitrum, con la rete che riceverebbe il 10% dei ricavi netti dei protocolli generati dalle aziende che costruiscono sulla sua infrastruttura.
La banca ha previsto che questi fattori economici, insieme alla crescente tokenizzazione degli asset, potrebbero contribuire a spingere ARB a 10 dollari entro il 2030, circa 70 volte il suo prezzo dell’epoca. Standard Chartered prevede che gli asset tokenizzati raggiungeranno i 4.000 miliardi di dollari entro la fine del 2028, con Arbitrum tra i potenziali beneficiari man mano che un numero maggiore di asset passa on-chain.
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