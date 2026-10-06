La stablecoin USDG di Paxos è ora attiva su Arbitrum, mentre la rete propone 100 milioni di ARB in incentivi per sostenere l’adozione e la liquidità.

La stablecoin Global Dollar (USDG) emessa da Paxos è stata lanciata su Arbitrum, mentre la blockchain entra a far parte della Global Dollar Network.

Secondo un annuncio condiviso con Cointelegraph, USDG è emessa nativamente su Arbitrum One, con integrazioni in protocolli di finanza decentralizzata tra cui Fluid, Morpho, GMX e Maple. Kraken supporterà i depositi e i prelievi, mentre Stargate consentirà i trasferimenti tra Arbitrum e altre blockchain.

Una proposta sottoposta all’ArbitrumDAO renderebbe la crescita di USDG un obiettivo strategico e aggiungerebbe 100 milioni di ARB a un programma di incentivi per aumentarne l’adozione. La proposta prevede inoltre l’impiego degli asset di tesoreria di Arbitrum per sostenere la liquidità di USDG, mentre le aziende che integrano la stablecoin possono richiedere supporto alla Arbitrum Foundation.

In qualità di partner della Global Dollar Network, Arbitrum condividerà le ricompense generate dall’attività di USDG sulla rete, destinando i proventi all’adozione e allo sviluppo dell’ecosistema.

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Secondo la Arbitrum Foundation, attualmente su Arbitrum sono detenuti circa 4 miliardi di dollari in stablecoin. USDG, nel frattempo, è la settima stablecoin per capitalizzazione di mercato, con circa 3,09 miliardi di dollari in circolazione, secondo i dati di DeFiLlama. La maggior parte della sua offerta è concentrata su X Layer, Robinhood Chain e Solana.

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Arbitrum punta al mercato in crescita della tokenizzazione

Il lancio di USDG avviene mentre Arbitrum si espande oltre le applicazioni native delle criptovalute e diventa un’infrastruttura per le piattaforme finanziarie che portano gli asset tradizionali on-chain.

L’esempio più rilevante è Robinhood Chain, che ha lanciato la sua mainnet pubblica a luglio, dopo che a febbraio era stata presentata una testnet pubblica. La rete layer-2 di Ethereum è costruita utilizzando Arbitrum ed è progettata per supportare asset reali e digitali tokenizzati, inclusi il trading 24/7, i mercati dei prestiti e gli exchange di futures perpetui.

Il mese scorso, Standard Chartered ha affermato che Robinhood Chain potrebbe segnalare un cambiamento nell’economia di Arbitrum, con la rete che riceverebbe il 10% dei ricavi netti dei protocolli generati dalle aziende che costruiscono sulla sua infrastruttura.

La banca ha previsto che questi fattori economici, insieme alla crescente tokenizzazione degli asset, potrebbero contribuire a spingere ARB a 10 dollari entro il 2030, circa 70 volte il suo prezzo dell’epoca. Standard Chartered prevede che gli asset tokenizzati raggiungeranno i 4.000 miliardi di dollari entro la fine del 2028, con Arbitrum tra i potenziali beneficiari man mano che un numero maggiore di asset passa on-chain.

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