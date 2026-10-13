La più grande banca russa, Sberbank, ha ottenuto l’autorizzazione a operare come exchange di criptovalute mentre si prepara a offrire il trading di Bitcoin, Ether e USDt di Tether.

Sberbank, il maggiore istituto di credito russo, ha ottenuto l’approvazione della banca centrale per negoziare criptovalute, tra cui Bitcoin, in vista del lancio previsto a dicembre.

Il registro aggiornato della Banca di Russia, datato martedì, elenca 10 operatori autorizzati di exchange di criptovalute e sei custodi digitali, rispetto ai quattro e cinque, rispettivamente, della settimana precedente. Gli elenchi includono i principali istituti di credito Sberbank e VTB, insieme a società non bancarie come T-Invest Lab e Atomyze.

Sberbank aveva precedentemente dichiarato di voler lanciare prodotti crypto che supportano Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e USDt (USDT) di Tether il 1° dicembre 2026, attraverso le piattaforme esistenti SberBank Online, SberInvestments e SberBusiness.

Sberbank ha già iniziato a testare acquisti, vendite, depositi e prelievi di criptovalute tramite la sua app SberBank Online, ha riferito giovedì il quotidiano economico russo Vedomosti, citando l’ufficio stampa della banca. L’istituto ha dichiarato che la tempistica definitiva del lancio dipende da ulteriori regolamenti della banca centrale.

Le registrazioni seguono l’entrata in vigore, il 1° settembre, delle nuove norme russe sulle criptovalute, che hanno sottoposto gli operatori di exchange e i custodi alla supervisione della banca centrale. Il Paese vieta ancora l’uso delle criptovalute per pagare beni e servizi.

Sberbank è stata tra le prime società a ottenere lo status di custode digitale martedì scorso.

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