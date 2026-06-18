Grafico orario di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView
La coppia ha registrato una continua debolezza in vista della riunione della Federal Reserve statunitense sui tassi di interesse, prevista per le 14:00 ora della costa orientale. Come riportato da Cointelegraph, tali eventi tendono a innescare un ribasso del prezzo del BTC.
Nella sua ultima analisi Market Color, la società di trading QCP Capital ha affermato che le prospettive sul prezzo del BTC non sono offuscate solo dalla Fed.
“Mentre i mercati più ampi continuano a registrare rialzi grazie all’ottimismo su più fronti, il BTC rimane bloccato al di sotto della soglia dei 66k”, ha scritto.
“La sottoperformance è stata in parte determinata dai timori che Strategy possa dover vendere ulteriori quantità di Bitcoin per finanziare il pagamento dei dividendi, soprattutto dopo aver riacquistato 1,5 miliardi di dollari delle proprie obbligazioni senior convertibili con scadenza nel 2029.”
Fonte: Cointelegraph
QCP ha spiegato che le misure di emergenza adottate dalla società tecnologica Strategy hanno “allungato la sua autonomia” in termini di liquidità dopo la vendita di 32 BTC a maggio, ma i mercati sono rimasti diffidenti nei confronti di potenziali problemi futuri.
“Nel breve termine, riteniamo che questa incertezza possa continuare a impedire al Bitcoin di partecipare pienamente al più ampio ottimismo macroeconomico. Tuttavia, man mano che Strategy continua a emettere azioni e ad allungare la propria autonomia, tale ottimismo potrebbe alla fine estendersi anche al BTC”, ha proseguito.
«Per ora, il contesto macroeconomico è diventato più favorevole, ma il Bitcoin deve ancora superare un ostacolo ben preciso.»
Per quanto riguarda la Fed, nel frattempo, QCP si è unita a chi ha puntato i riflettori sul nuovo presidente della Fed, Kevin Warsh.
“Warsh sale oggi sul palco per la sua prima riunione alla Fed in qualità di presidente”, ha sottolineato.
«Le aspettative precedenti lo avevano descritto come un esponente della linea accomodante e più incline a tagliare i tassi, ma il contesto economico è cambiato in modo sostanziale.»
QCP ha descritto un “esordio difficile” per Warsh, che dovrà trovare un equilibrio tra le tendenze inflazionistiche e le pressioni esercitate dal presidente Donald Trump affinché i tassi vengano abbassati.
“La riunione di oggi non verterà quindi solo sulla decisione sui tassi”, ha proseguito, riferendosi al presidente uscente, Jerome Powell.
«Sarà la prima occasione per Warsh di ottenere il sostegno di Powell e del resto del Consiglio, affermandosi al contempo come presidente della Fed credibile e indipendente».
Probabilità relative al tasso di riferimento della Fed per la riunione del FOMC di mercoledì. Fonte: CME Group
I dati provenienti dallo strumento FedWatch del CME Group non indicavano alcuna probabilità che il Federal Open Market Committee (FOMC) procedesse a un taglio dei tassi.
Andre Dragosch, responsabile europeo della ricerca presso il gestore di cripto-asset Bitwise, ha osservato che i mercati si aspettano sempre più un aumento dei tassi entro la fine dell’anno — un chiaro potenziale ostacolo per le criptovalute e gli asset di rischio.
«A mio parere, c’è ancora molta incertezza in materia di politica monetaria riguardo alla questione se Warsh sia piuttosto restrittivo o accomodante, alla luce dell’aumento dell’inflazione», ha scritto in un post su X.
Probabilità relative al tasso di riferimento della Fed. Fonte: CME Group
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