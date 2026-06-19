Short su BTC su Binance diventano “aggressivi”

Dati sulla liquidità dell'order book di Bitcoin. Fonte: Killa/X
Un grafico allegato tratto da CoinGlass mostra che l’area di maggiore interesse si colloca tra i 50.000 e i 60.000 dollari. Se venisse superata, sostiene Killa, si getterebbero le basi per la fine del mercato ribassista.
“Non sto dicendo che non scenderemo sotto i 60K, ma è un’ipotesi che vale la pena prendere in considerazione. I mercati hanno l’abitudine di anticipare i livelli su cui tutti stanno concentrando l’attenzione”, ha proseguito.
«Perché se questa specifica liquidità al di sotto dei 60K venisse assorbita, ci sarebbero ottime probabilità che il prossimo grande pool che si formerà tra luglio e settembre non venga mai riempito, segnando così il minimo macroeconomico.»
Come riportato da Cointelegraph, alcuni hanno messo in dubbio la tenuta dell’attuale livello di supporto intorno alla soglia dei 60.000 dollari.
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I trader si preparano a un crollo improvviso, con Daan Crypto Trades che avverte che la situazione potrebbe “diventare brutta” se le linee di tendenza vicine non riuscissero a reggere.
«I rialzisti devono mantenere quella fascia tra i 61.000 e i 62.000 dollari, altrimenti penso che le cose si metteranno male molto in fretta. Ma per ora siamo ancora sul livello di supporto», ha sintetizzato su X.
Grafico a quattro ore del contratto swap perpetuo BTC/USD. Fonte: Daan Crypto Trades/X
Giovedì, il commentatore Exitpump ha segnalato una posizione “aggressiva” al ribasso da parte dei trader su Binance, affermando che, di conseguenza, le prospettive di prezzo a breve termine “sembrano ribassiste”.
Grafico a 10 minuti di BTC/USD con dati dell'order book (Binance). Fonte: Exitpump/X
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