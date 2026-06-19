Bitcoin (BTC) potrebbe raggiungere il suo nuovo “minimo macro” entro settembre, mentre l’andamento dei prezzi continua a sorprendere gli operatori.

Minimo raggiunto da BTC potrebbe scatenare “totale incredulità”

Una nuova analisi pubblicata venerdì dal trader pseudonimo Killa si concentra su un’assorbimento di liquidità al di sotto dei 60.000 dollari nel prossimo trimestre.

La liquidità del book degli ordini degli exchange di criptovalute è fondamentale per i movimenti di prezzo a breve termine, poiché i trader che operano con volumi elevati costringono il mercato a chiudere le posizioni a breve termine, causando volatilità.

Killa, tuttavia, guarda al quadro a più lungo termine: secondo i dati, molti si aspettano che il cambio BTC/USD scenda fino a 50.000 dollari per assorbire liquidità prima di rimbalzare.

“Ad un certo punto, $BTC anticiperà la liquidità dei principali timeframe (HTF)”, ha detto ai suoi follower in un post su X.

«Proprio come il mercato ha fatto schizzare la liquidità oltre i 140K al rialzo, può fare esattamente la stessa cosa al ribasso, lasciando molti completamente sbalorditi.»

Dati sulla liquidità dell'order book di Bitcoin. Fonte: Killa/X



Un grafico allegato tratto da CoinGlass mostra che l’area di maggiore interesse si colloca tra i 50.000 e i 60.000 dollari. Se venisse superata, sostiene Killa, si getterebbero le basi per la fine del mercato ribassista.

“Non sto dicendo che non scenderemo sotto i 60K, ma è un’ipotesi che vale la pena prendere in considerazione. I mercati hanno l’abitudine di anticipare i livelli su cui tutti stanno concentrando l’attenzione”, ha proseguito.

«Perché se questa specifica liquidità al di sotto dei 60K venisse assorbita, ci sarebbero ottime probabilità che il prossimo grande pool che si formerà tra luglio e settembre non venga mai riempito, segnando così il minimo macroeconomico.»





Short su BTC su Binance diventano “aggressivi”

Come riportato da Cointelegraph, alcuni hanno messo in dubbio la tenuta dell’attuale livello di supporto intorno alla soglia dei 60.000 dollari.

Correlato: Il rimbalzo della capitalizzazione di mercato del Bitcoin richiederà “5-10 anni” dopo aver perso 10 posizioni dalla metà del 2025

I trader si preparano a un crollo improvviso, con Daan Crypto Trades che avverte che la situazione potrebbe “diventare brutta” se le linee di tendenza vicine non riuscissero a reggere.

«I rialzisti devono mantenere quella fascia tra i 61.000 e i 62.000 dollari, altrimenti penso che le cose si metteranno male molto in fretta. Ma per ora siamo ancora sul livello di supporto», ha sintetizzato su X.

Grafico a quattro ore del contratto swap perpetuo BTC/USD. Fonte: Daan Crypto Trades/X





Giovedì, il commentatore Exitpump ha segnalato una posizione “aggressiva” al ribasso da parte dei trader su Binance, affermando che, di conseguenza, le prospettive di prezzo a breve termine “sembrano ribassiste”.

Grafico a 10 minuti di BTC/USD con dati dell'order book (Binance). Fonte: Exitpump/X