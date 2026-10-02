Opportunità economica della tokenizzazione nel Regno Unito entro il 2035. Fonte: Strategia digitale dei mercati wholesale del Regno Unito
Il Regno Unito ha inoltre cercato un maggiore coordinamento con gli Stati Uniti sulla finanza tokenizzata. Nello stesso mese, i ministeri del Tesoro di Stati Uniti e Regno Unito hanno raccomandato la creazione di un gruppo del settore privato per testare gli usi transfrontalieri degli asset tokenizzati e hanno esortato le autorità di regolamentazione finanziaria statunitensi e la Bank of England a individuare approcci comuni alla loro regolamentazione.
Rivista: L’acceso dibattito su THORChain contro NEAR dimostra che l’idealismo ha dei limiti