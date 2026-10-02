Un sondaggio di Lloyds ha rilevato che pagamenti e regolamenti più rapidi sono i benefici percepiti più significativi della tokenizzazione, mentre il Regno Unito sviluppa infrastrutture per la finanza tokenizzata.

Quasi tre quarti delle principali istituzioni finanziarie del Regno Unito ritengono che la tokenizzazione trasformerà i servizi finanziari, mentre banche e gestori patrimoniali esplorano sempre più infrastrutture basate su blockchain per pagamenti, regolamenti e gestione della liquidità.

Il dato emerge da un sondaggio annuale di Lloyds Banking Group, il maggiore fornitore di servizi finanziari del Regno Unito, che ha intervistato 100 decisori senior di importanti banche, compagnie assicurative, gestori patrimoniali e sponsor finanziari britannici.

Pagamenti e regolamenti più rapidi sono emersi come il principale beneficio potenziale, indicato dal 60% degli intervistati, mentre il 41% ha citato una migliore gestione delle garanzie collaterali e della liquidità.

Lloyds ha affermato che trasferire asset e pagamenti su infrastrutture digitali potrebbe inoltre liberare capitale e liquidità vincolati nelle transazioni finanziarie, consentendo alle istituzioni di impiegare tali risorse altrove.

«La prossima fase consiste nel trasformare questi singoli casi d’uso in un’infrastruttura che funzioni su larga scala, con l’interoperabilità e gli standard comuni necessari per collegare i mercati digitali e tradizionali», ha dichiarato Rob Hale, co-responsabile dei mercati globali presso Lloyds.

Lloyds ha anche testato direttamente la tecnologia. All’inizio di quest’anno, la banca ha collaborato con Archax e Canton Network a quella che ha descritto come la prima transazione su blockchain pubblica del Regno Unito, utilizzando depositi tokenizzati per acquistare un’obbligazione tokenizzata del governo britannico.

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Il Regno Unito costruisce infrastrutture per la finanza tokenizzata

Il sondaggio arriva mentre i responsabili politici britannici spingono per portare la tokenizzazione oltre i progetti pilota e integrarla nell’infrastruttura finanziaria del Paese.

A maggio la Bank of England ha proposto di estendere la propria infrastruttura centrale di regolamento verso una disponibilità quasi 24/7, mentre un successivo piano governativo per i pagamenti ha chiesto che forme di denaro tokenizzate e tradizionali operino all’interno di un sistema di pagamento interoperabile.

A luglio, una task force del settore sostenuta dal governo ha stimato che la leadership nella finanza tokenizzata potrebbe aggiungere fino a 33 miliardi di sterline britanniche (44 miliardi di dollari) alla produzione economica annuale del Regno Unito entro il 2035, chiedendo al contempo la prima obbligazione tokenizzata del governo del Paese entro l’inizio del 2027.

Opportunità economica della tokenizzazione nel Regno Unito entro il 2035. Fonte: Strategia digitale dei mercati wholesale del Regno Unito

Il Regno Unito ha inoltre cercato un maggiore coordinamento con gli Stati Uniti sulla finanza tokenizzata. Nello stesso mese, i ministeri del Tesoro di Stati Uniti e Regno Unito hanno raccomandato la creazione di un gruppo del settore privato per testare gli usi transfrontalieri degli asset tokenizzati e hanno esortato le autorità di regolamentazione finanziaria statunitensi e la Bank of England a individuare approcci comuni alla loro regolamentazione.

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