Il progetto Web3 “a lungo termine” di Porsche termina in meno di quattro anni

Porsche sta concludendo il suo progetto Web3 e la community Pioneers Circle, mentre l’attività di trading della sua collezione di NFT 911 crolla dai livelli iniziali.

Porsche sta concludendo il suo progetto Web3 e la community Pioneers Circle quasi quattro anni dopo il lancio della sua collezione di token non fungibili (NFT) 911.

“Oggi annunciamo la conclusione del progetto Porsche Web3 e di Pioneers Circle”, l’azienda ha dichiarato in un post su X. Porsche ha affermato che il progetto si era ampliato oltre il suo iniziale focus tecnologico, includendo eventi della community e altre attività online e offline.

La casa automobilistica ha dichiarato che gli NFT Porsche 911 resteranno ai loro titolari e continueranno a esistere on-chain. Porsche trasformerà il server Discord della community in un archivio di sola lettura e smetterà di aggiornare attivamente l’account del progetto su X.

La collezione di NFT di Porsche è stata lanciata nel gennaio 2023 con un’offerta prevista di 7.500 token, ma l’azienda ha interrotto il minting dopo le lamentele sul prezzo e sulla mancanza di utilità, lasciando l’offerta a 2.363 token.

Quando Porsche ha presentato i suoi piani Web3 nel 2022, Lutz Meschke, all’epoca suo vice presidente del consiglio di amministrazione, ha dichiarato che la casa automobilistica aveva assunto il proprio impegno “a lungo termine” e ha citato possibili utilizzi nel metaverso, nelle esperienze di acquisto e nelle supply chain.

Da allora, l’attività di trading ha rallentato. Secondo OpenSea, la collezione aveva registrato un volume di trading complessivo di circa 20 milioni di dollari, ma solo circa 38.000 dollari nell’ultimo anno e circa 2.900 dollari nell’ultimo mese.

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