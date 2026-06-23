Il trading in euro rappresenta solo una piccola quota dell’attività di Binance, mentre l’exchange affronta l'incertezza sulle prospettive di licenza europea nell’ambito del regolamento Markets in Crypto-Assets (MiCA).

Il trading in euro (EUR) rappresenta circa l’1% del volume spot di Binance, ha dichiarato a Cointelegraph l’analista di CryptoQuant Maartunn.

“Gli afflussi di Binance restano distribuiti a livello globale, il che potrebbe limitare l’impatto di potenziali battute d’arresto legate al MiCA”, ha dichiarato Maartunn, indicando la base utenti diversificata dell’exchange nelle varie regioni.

Fonte: CryptoQuant

I dati emergono mentre, secondo quanto riferito, i regolatori greci si appresterebbero a respingere la richiesta di licenza presentata da Binance in vista della scadenza transitoria prevista dal MiCA, fissata per il 1° luglio, una mossa che potrebbe complicare la capacità dell’exchange di fornire servizi ai residenti dell’UE.

Binance è tra i più grandi crypto exchange d'Europa

Anche se il trading in EUR rappresenta solo circa l’1% del volume spot globale di Binance, l’exchange elabora comunque centinaia di milioni di dollari in scambi denominati in euro.

Secondo i dati di CryptoQuant, nel 2026 i volumi giornalieri delle coppie in EUR su Binance sono oscillati tra circa 100 milioni e 250 milioni di dollari, con picchi occasionali superiori a 600 milioni di dollari

Fonte: CryptoQuant

Secondo un report di Kaiko del dicembre 2024, Binance, insieme a Bitvavo, Kraken e Coinbase, rappresentava oltre l’85% di tutto il volume di trading crypto denominato in euro.

A differenza di Binance, Bitvavo, Kraken e Coinbase figurano tra i principali exchange che hanno già ottenuto l’autorizzazione MiCA, consentendo loro di offrire servizi in tutta l’UE nell’ambito del regime di passporting previsto dal framework.

L'83% dei CASP non ha ancora ottenuto una licenza MiCAe

L'incertezza relativa alla licenza di Binance arriva in un momento in cui molti crypto asset service provider (CASP) si stanno ancora adeguando ai requisiti del MiCA.

Secondo le stime basate sui dati della European Securities and Markets Authority (ESMA) citati dall'analista di mercato Merlijn Geurds, solo circa 210 delle oltre 1.200 società che operano in base ai regimi di registrazione pre-MiCA hanno ottenuto l'autorizzazione completa ai sensi del nuovo quadro normativo.

Fonte: Merlijn Geurds

Geurds ha dichiarato a Cointelegraph che il divario riflette il costo e la complessità della compliance, che richiede standard di governance, controlli di conformità e salvaguardie operative di cui molte società più piccole sono prive.

“Il risultato è un consolidamento by design”, ha affermato Geurds, aggiungendo: “Un gruppo più ristretto di operatori ben capitalizzati e autorizzati ottiene un passaporto per tutti i 27 Stati, mentre una lunga coda affronta migrazioni forzate o interruzioni dei servizi.”

Cointelegraph ha contattato Binance per un commento sulle dimensioni del suo business europeo e sul potenziale impatto delle restrizioni legate a MiCA, ma non aveva ricevuto risposta al momento della pubblicazione.