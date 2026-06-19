Grafico annuale del prezzo dell'oro. Fonte: GoldPrice
La scorsa settimana, gli analisti hanno avvertito che Bitcoin e oro potrebbero affrontare ulteriori venti contrari quest’anno, dopo un aumento annuo del 4,2% del Consumer Price Index statunitense a maggio, insieme al conflitto in Medio Oriente.
Poiché l’oro non offre rendimento, tassi in aumento potrebbero significare che detenere oro diventa più costoso rispetto a bond o liquidità, e il mercato potrebbe stare rivalutando l’intera tesi dell’“easy money” che aveva spinto l’oro verso massimi storici all’inizio di quest’anno.
“Solo quando l’inflazione scenderà, i tagli dei tassi diventeranno praticabili e la liquidità migliorerà insieme a costi del capitale più bassi, l’appetito complessivo per il rischio potrà davvero invertirsi”, ha dichiarato a Cointelegraph Tim Sun, senior researcher di HashKey Group.
Il tool FedWatch del CME mostra un’elevata probabilità che i tassi restino invariati o aumentino nei restanti mesi del 2026, rispetto all’attuale intervallo target del 3,5%-3,75%.
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