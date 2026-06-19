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Scritto da Felix Ngstaff editorRecensito da Yohan Yustaff writer

Goldman Sachs taglia di 500 $ il target di fine anno per l'oro, nutrendo dubbi sui tagli dei tassi

Ultime notiziePubblicatoJun 20, 2026

Goldman Sachs ha rivisto la propria previsione di fine anno sull’oro a 4.900 dollari, indicando un aumento rispetto ai livelli attuali, ma inferiore a quanto previsto in precedenza

Goldman Sachs ha tagliato di 500$ l’oncia la propria previsione di fine anno sull’oro, citando le aspettative secondo cui la Federal Reserve statunitense non taglierà i tassi d’interesse quest’anno.

Il target rivisto colloca l’oro a 4.900 $, in calo rispetto alla stima precedente di 5.400 $. La revisione si basa sull’ipotesi che i prossimi tagli della Fed possano essere rinviati a marzo 2027 e dicembre 2027.

“Le nostre prospettive sul prezzo dell’oro restano strutturalmente costruttive ma tatticamente caute, con un rischio ribassista nel breve termine e un rischio rialzista nel medio termine”, hanno dichiarato gli analisti di Goldman Sachs Lina Thomas e Daan Struyven, secondo Bloomberg.

Un ritardo nei tagli dei tassi d’interesse negli Stati Uniti potrebbe pesare anche sulle criptovalute, poiché tassi più bassi tendono a essere favorevoli per gli asset digitali come Bitcoin. Anche la guerra in Iran ha pesato sugli asset.

Bitcoin è sceso del 28,3% da gennaio, mentre l’oro ha perso oltre il 22% dal suo massimo storico di 5.327 $ l’oncia. L’oro si trova ora a soli 135 $ dal rischio di scendere sotto i 4.000 $, un livello che non si vedeva da novembre, secondo GoldPrice.

Grafico annuale del prezzo dell'oro. Fonte: GoldPrice

La scorsa settimana, gli analisti hanno avvertito che Bitcoin e oro potrebbero affrontare ulteriori venti contrari quest’anno, dopo un aumento annuo del 4,2% del Consumer Price Index statunitense a maggio, insieme al conflitto in Medio Oriente.

Poiché l’oro non offre rendimento, tassi in aumento potrebbero significare che detenere oro diventa più costoso rispetto a bond o liquidità, e il mercato potrebbe stare rivalutando l’intera tesi dell’“easy money” che aveva spinto l’oro verso massimi storici all’inizio di quest’anno.

“Solo quando l’inflazione scenderà, i tagli dei tassi diventeranno praticabili e la liquidità migliorerà insieme a costi del capitale più bassi, l’appetito complessivo per il rischio potrà davvero invertirsi”, ha dichiarato a Cointelegraph Tim Sun, senior researcher di HashKey Group.

Il tool FedWatch del CME mostra un’elevata probabilità che i tassi restino invariati o aumentino nei restanti mesi del 2026, rispetto all’attuale intervallo target del 3,5%-3,75%.

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