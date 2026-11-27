Il gruppo giapponese per la cybersicurezza dell’industria crypto ha firmato un accordo con l’organizzazione statunitense senza scopo di lucro Security Alliance (SEAL) per migliorare il rilevamento degli attacchi informatici e rispondere agli incidenti in modo più efficace.

Secondo una dichiarazione diffusa venerdì, il memorandum prevede che JPCrypto-ISAC riceva l’aiuto di SEAL per sviluppare un quadro di supporto alla risposta agli incidenti e ottenga accesso alle capacità di risposta e assistenza agli incidenti di SEAL. Le due organizzazioni condivideranno inoltre informazioni sulle minacce informatiche.

Nel settore Web3 e degli asset digitali, affrontare le minacce informatiche che oltrepassano i confini nazionali è diventato essenziale, ha dichiarato il rappresentante direttore di JPCrypto-ISAC, Naoji Noda. «Siamo lieti di avviare questa partnership con SEAL attraverso questo MOU».

Al momento del lancio, nel 2025, JPCrypto-ISAC contava 16 membri effettivi, tra cui SBI VC Trade, bitbank, GMO Coin e Rakuten Wallet. L’organizzazione aiuta le società giapponesi di criptovalute a condividere e analizzare informazioni sulle minacce informatiche.

All’inizio di questo mese, gli exchange giapponesi di criptovalute Zaif e CoinTrade hanno reso noto che una violazione presso il loro fornitore di posta elettronica, Arara, ha esposto centinaia di migliaia di indirizzi email dei clienti.

Arara ha stimato che la violazione potrebbe aver interessato fino a 380 aziende tra la sua base clienti.

L’industria giapponese delle criptovalute ha subito una grave violazione nel maggio 2024, quando gli hacker hanno sottratto dal crypto exchange DMM Bitcoin una quantità di Bitcoin che all’epoca valeva circa 305 milioni di dollari. Le autorità statunitensi e giapponesi hanno successivamente attribuito il furto a hacker nordcoreani.

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