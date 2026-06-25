OpenPayd punta al debutto sul Nasdaq

Fonte: OpenPayd
OpenPayd è stata fondata a Londra nel 2018 da Ozan Ozerk, un imprenditore del settore fintech che ha anche dato vita alla European Merchant Bank, una banca digitale con sede in Lituania.
La notizia relativa alla licenza MiCA di OpenPayd arriva mentre la società sta perseguendo una quotazione in borsa negli Stati Uniti.
All’inizio di giugno, OpenPayd ha annunciato una proposta di fusione con la società di special purpose acquisition (SPAC) Titan Acquisition Corp, un’operazione che, se approvata, porterebbe le sue azioni a essere negoziate sul Nasdaq con il ticker “OP”.
L’operazione valuta OpenPayd a circa 1,1 miliardi di dollari e dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2026, previa approvazione degli azionisti e dei regolatori.
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