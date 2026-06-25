OpenPayd punta al debutto sul Nasdaq

Il provider di infrastrutture finanziarie OpenPayd ha dichiarato mercoledì di aver ottenuto l’autorizzazione ai sensi del regolamento Markets in Crypto-Assets (MiCA) dell’Unione Europea, che le consente di offrire servizi crypto in tutto lo Spazio economico europeo (SEE) tramite passporting.

La licenza consente a OpenPayd di operare come crypto asset service provider (CASP) per offrire servizi come on-ramping e off-ramping da fiat a stablecoin, ha dichiarato la società in una nota visionata da Cointelegraph.

“Le stablecoin stanno rapidamente entrando a far parte dell’infrastruttura finanziaria mainstream”, ha dichiarato Iana Dimitrova, CEO di OpenPayd, aggiungendo che il MiCA offre alle imprese maggiore fiducia nell’utilizzo della tecnologia degli asset digitali per pagamenti, operazioni di tesoreria e crescita.

La licenza è stata rilasciata dalla Malta Financial Services Authority (MFSA), ha dichiarato a Cointelegraph un portavoce di OpenPayd. Il regolatore ha inoltre concesso licenze MiCA a società crypto, tra cui OKX e Gemini.

L'approvazione arriva a pochi giorni dalla scadenza transitoria del MiCA fissata per il 1° luglio, mentre le società crypto si affrettano a ottenere l'autorizzazione ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia. Solo martedì, Bitcoin Suisse ha ottenuto una licenza MiCA in Liechtenstein e Ripple ha annunciato l’approvazione preliminare come CASP in Lussemburgo.

OpenPayd annovera Kraken e OKX tra i propri clienti

L’autorizzazione MiCA di OpenPayd arriva circa un anno dopo il lancio della sua infrastruttura stablecoin, che consente alle imprese di gestire valute fiat e asset digitali attraverso un’unica piattaforma.

La società ha dichiarato di elaborare oltre 240 miliardi di dollari in volume transazionale annualizzato per più di 1.100 imprese in tutto il mondo, tra cui Kraken, eToro, OKX e B2C2.

Fonte: OpenPayd

OpenPayd è stata fondata a Londra nel 2018 da Ozan Ozerk, un imprenditore del settore fintech che ha anche dato vita alla European Merchant Bank, una banca digitale con sede in Lituania.

OpenPayd punta al debutto sul Nasdaq

La notizia relativa alla licenza MiCA di OpenPayd arriva mentre la società sta perseguendo una quotazione in borsa negli Stati Uniti.

All’inizio di giugno, OpenPayd ha annunciato una proposta di fusione con la società di special purpose acquisition (SPAC) Titan Acquisition Corp, un’operazione che, se approvata, porterebbe le sue azioni a essere negoziate sul Nasdaq con il ticker “OP”.

L’operazione valuta OpenPayd a circa 1,1 miliardi di dollari e dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2026, previa approvazione degli azionisti e dei regolatori.