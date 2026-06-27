Il percorso di Kanga verso un’attività operativa nell’UE

Source: Kanga
Secondo Dominik Tomczyk, CEO di SIA AlphaRoute, Kanga ha avviato il processo di pre-licenza in Lettonia nel novembre 2025, dopo aver esaminato diverse giurisdizioni.
“Fin dall’inizio sapevamo di dover utilizzare il periodo transitorio previsto dal regolamento MiCA per preparare l’organizzazione a operare all’interno del nuovo framework regolamentare”, ha dichiarato Tomczyk.
La società ha affermato che fornirà ai clienti ulteriori dettagli sui cambiamenti operativi e sui termini del servizio attraverso i propri canali di comunicazione ufficiali.
L'11 giugno il presidente Nawrocki ha posto il veto per la terza volta su un disegno di legge crypto sostenuto dal governo, affermando che le versioni successive non avevano tenuto conto delle sue obiezioni, tra cui alcune disposizioni che riteneva eccessivamente onerose per le società del settore crypto.
Stando a quanto riportato, i membri del partito Polonia 2050, parte della coalizione di governo del primo ministro Donald Tusk, hanno successivamente presentato una nuova proposta che integra diverse modifiche richieste dal presidente.
Secondo i promotori del disegno di legge, la proposta ridurrebbe alcune commissioni, eliminerebbe determinate disposizioni regolamentari e renderebbe il framework meno restrittivo per le società crypto. Polonia 2050 avrebbe inoltre chiesto che la legislazione fosse accelerata in parlamento.
Il settore crypto polacco affronta anche un maggiore scrutinio a seguito di un’indagine per frode su Zonda, il più grande exchange crypto del Paese, dove i procuratori stimano che le perdite dei clienti superino i 350 milioni di zloty, pari a circa 92,7 milioni di dollari.
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