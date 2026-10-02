I profitti operativi degli exchange di criptovalute sudcoreani sono diminuiti del 78% nella prima metà del 2026, mentre sono calati i volumi di scambio, la capitalizzazione di mercato e i depositi dei clienti.

Gli exchange di criptovalute sudcoreani hanno registrato un calo del 78% dei profitti operativi nella prima metà del 2026, mentre sono diminuite l’attività di trading, le valutazioni di mercato e i depositi dei clienti, secondo nuovi dati governativi.

Giovedì, la Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU) ha dichiarato che il volume medio giornaliero degli scambi presso gli exchange nazionali di asset virtuali è diminuito del 44% rispetto ai sei mesi precedenti, mentre la capitalizzazione di mercato è calata del 33% e i depositi denominati in won sono diminuiti del 35%. Le vendite degli exchange sono diminuite del 41% nello stesso periodo, anche se il numero di conti abilitati al trading è aumentato leggermente, dello 0,4%.

L’indagine della KoFIU ha riguardato 26 fornitori registrati di servizi per asset virtuali, tra cui 17 operatori di exchange e nove fornitori di servizi di custodia e wallet, e ha coperto l’attività dal 1° gennaio al 30 giugno.

I dati arrivano mentre emergono segnali che gli investitori retail sudcoreani stanno spostando l’attenzione dalle criptovalute al mercato azionario del Paese.

A maggio, il valore delle criptovalute detenute dagli investitori sudcoreani è diminuito del 50,2%, raggiungendo 60.600.000.000.000 won (41,4 miliardi di dollari) nell’arco di circa un anno. La testata coreana ChosunBiz ha collegato il calo allo spostamento di capitali verso le azioni.

Un’analisi di Cointelegraph pubblicata a luglio ha inoltre rilevato che il volume medio giornaliero combinato di Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e Gopax era diminuito di circa l’89% su base annua durante periodi comparabili di sette giorni, mentre il KOSPI, l’indice azionario di riferimento della Corea del Sud, era più che raddoppiato nei 12 mesi fino al 22 luglio.

Cointelegraph ha contattato i principali exchange sudcoreani per un commento.

Correlato: La Corea del Sud abbassa la soglia della Travel Rule per i trasferimenti di criptovalute