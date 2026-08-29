Regole per gli emittenti di stablecoin nei principali mercati. Fonte: BIS
Hong Kong, Regno Unito e UE adottano un approccio meno restrittivo, consentendo alcune attività aggiuntive previa autorizzazione separata, consenso delle autorità di regolamentazione o altre autorizzazioni applicabili.
I ricercatori hanno inoltre rilevato che le restrizioni in tutte e cinque le giurisdizioni si applicano all’entità emittente e non al gruppo societario più ampio; ciò significa che altri membri del gruppo possono svolgere attività che l’emittente di stablecoin non può svolgere.
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