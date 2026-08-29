Il capo della BRI Pablo Hernández de Cos ha affermato che le stablecoin non sono credibili per i pagamenti su larga scala, mentre un nuovo studio dell’FSI evidenzia nette differenze nelle norme applicate agli emittenti.

La Banca dei regolamenti internazionali sta rinnovando le proprie critiche alle stablecoin, mettendone in dubbio la credibilità come denaro per l’uso quotidiano mentre i governi di tutto il mondo costruiscono quadri normativi per questi token.

Il direttore generale della BRI Pablo Hernández de Cos, candidato a succedere a Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea il prossimo anno, ha sostenuto che le stablecoin non funzionano in modo credibile come mezzo di pagamento su larga scala. Ha affermato che i depositi bancari tokenizzati offrono un’alternativa più solida, ha riferito Reuters venerdì.

«I depositi tokenizzati offrono un percorso più diretto per sfruttare la tokenizzazione, preservando al contempo le fondamenta del sistema monetario», ha dichiarato de Cos.

Le dichiarazioni arrivano mentre le autorità di regolamentazione di tutto il mondo affrontano la diffusione delle stablecoin, mentre un nuovo studio del Financial Stability Institute (FSI), collegato alla BRI, mostra differenze significative nel modo in cui i principali mercati regolamentano gli emittenti di stablecoin.

Le stablecoin potrebbero ridurre i costi di finanziamento dei governi

Hernández de Cos ha riconosciuto che le stablecoin potrebbero ridurre i costi di finanziamento dei governi, un’argomentazione anch’essa avanzata dal segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent.

Ma l’effetto potrebbe avere conseguenze opposte per i consumatori. Se i clienti trasferissero i depositi bancari nelle stablecoin, le banche potrebbero dover sostenere costi di finanziamento più elevati e trasferire tali spese a famiglie e imprese attraverso tassi di interesse più alti sui prestiti, ha affermato Hernández de Cos.

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Ha inoltre sottolineato la limitata interoperabilità tra le piattaforme di stablecoin e le difficoltà nell’applicare in modo coerente i controlli antiriciclaggio. La crescente diffusione delle stablecoin ancorate al dollaro statunitense al di fuori degli Stati Uniti potrebbe inoltre minare la sovranità monetaria e indebolire la politica monetaria interna, ha affermato.

Gli emittenti di stablecoin affrontano norme diverse in tutto il mondo

Lo studio dell’FSI, pubblicato giovedì, ha confrontato le normative sulle stablecoin negli Stati Uniti, nell’Unione europea, nel Regno Unito, a Hong Kong e a Singapore, rilevando differenze sostanziali riguardo alle entità autorizzate a emettere stablecoin e alle altre attività commerciali che possono svolgere.

Stati Uniti e Singapore adottano approcci relativamente restrittivi nei confronti degli emittenti non bancari. In base al GENIUS Act statunitense, l’erogazione di prestiti, lo staking, il trading per conto proprio e la custodia di criptoasset di terzi rientrano generalmente tra le attività non consentite agli emittenti di stablecoin di pagamento.

Regole per gli emittenti di stablecoin nei principali mercati. Fonte: BIS

Hong Kong, Regno Unito e UE adottano un approccio meno restrittivo, consentendo alcune attività aggiuntive previa autorizzazione separata, consenso delle autorità di regolamentazione o altre autorizzazioni applicabili.

I ricercatori hanno inoltre rilevato che le restrizioni in tutte e cinque le giurisdizioni si applicano all’entità emittente e non al gruppo societario più ampio; ciò significa che altri membri del gruppo possono svolgere attività che l’emittente di stablecoin non può svolgere.

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