Standard Chartered ha esteso il trading di Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH) ai clienti facoltosi negli Emirati Arabi Uniti (EAU) che possiedono i requisiti per essere considerati investitori professionali.

Gli investitori idonei possono negoziare questi asset attraverso i loro conti bancari Standard Chartered esistenti, ha annunciato mercoledì la banca multinazionale con sede a Londra.

I criteri di idoneità di Standard Chartered richiedono che gli individui dispongano di almeno 4 milioni di dirham (circa 1,1 milioni di dollari) in patrimonio netto, esclusa la loro residenza principale, e di conoscenze ed esperienza sufficienti in materia di investimenti oppure della rappresentanza di un’entità autorizzata.

Gli asset digitali stanno “entrando nelle conversazioni tradizionali sulla gestione patrimoniale” e i clienti della banca cercano sempre più “la sicurezza, la fiducia e la certezza che derivano dall’investire attraverso un’istituzione regolamentata e affidabile”, ha dichiarato Samir Subberwal, responsabile globale delle soluzioni patrimoniali, dei prodotti retail, dei dati e dell’analisi presso Standard Chartered.

Lo sviluppo arriva poco più di un mese dopo che Standard Chartered ha lanciato i servizi di trading di criptovalute negli EAU per i clienti istituzionali all’inizio di settembre.

Standard Chartered non è l’unica società ad ampliare la propria offerta di asset digitali nella regione. Lunedì, Payward, società madre dell’exchange di criptovalute Kraken, ha ricevuto l’approvazione della VARA per fornire servizi crypto attraverso la sua entità locale. A luglio, la neobanca Revolut ha ricevuto l’approvazione di principio dalla VARA di Dubai per offrire servizi legati alle criptovalute.

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