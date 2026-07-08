Vendita riduce rischi legati a vendite forzate

Le vendite di Bitcoin hanno finanziato la riserva in dollari statunitensi di Strategy e rafforzato la fiducia degli investitori. Fonte: Grayscale
“Utilizzando i proventi per rafforzare le riserve di liquidità, sufficienti a coprire circa 17 mesi di dividendi STRC, hanno ridotto la pressione finanziaria a breve termine e l’eccesso di offerta, il che ha contribuito a innescare la rapida ripresa di Bitcoin oltre i 64.000 dollari, portando al contempo STRC vicino ai 90 dollari”, ha affermato Adziima.
«A mio avviso, ciò riduce i rischi di vendite forzate, ripristina la fiducia nella loro struttura e apre la strada a un minimo più duraturo grazie all’intervento di altri acquirenti, frutto di una gestione prudente di bilancio piuttosto che di una qualsiasi forma di capitolazione.»
BTC ha recuperato terreno raggiungendo i 64.400 dollari nelle ultime ore di contrattazione di lunedì, ma al momento della stesura di questo articolo era sceso a 63.120 dollari.
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