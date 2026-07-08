Vendita riduce rischi legati a vendite forzate

“Gli investitori hanno ora maggiore fiducia in questo strumento”, afferma Zach Pandl di Grayscale in merito a STRC, che ha riconquistato quota 90$ per la prima volta in tre settimane.

Secondo gli analisti, la vendita di Bitcoin da parte di Strategy, pari a 216 milioni di dollari, avvenuta lunedì, dovrebbe essere vista come uno sviluppo positivo per il prezzo di Bitcoin e come una mossa che rinnova la fiducia in STRC.

La vendita di 3.588 BTC, finalizzata a finanziare il pagamento dei dividendi sulle azioni privilegiate e a ricostituire la liquidità, ha aumentato le riserve in dollari di Strategy, che ora coprono 17 mesi di pagamenti dei dividendi. «Il rimbalzo di STRC suggerisce che gli investitori stiano reagendo positivamente a questa decisione», ha affermato lunedì Grayscale Research.

Andri Fauzan Adziima, responsabile della ricerca presso il Bitrue Research Institute, ha dichiarato a Cointelegraph che la recente vendita di Strategy è stata una «mossa intelligente e stabilizzante che di fatto rafforza la struttura di supporto a Bitcoin».

Zach Pandl, responsabile della ricerca di Grayscale, ha affermato che le azioni di Strategy dovrebbero «ripristinare la fiducia del mercato» nella sua struttura finanziaria e potrebbero aiutare il prezzo di Bitcoin a «trovare un minimo più duraturo», poiché alleviano la pressione di ulteriori vendite di BTC da parte della società di Saylor.

L’annuncio di Strategy relativo alla vendita di Bitcoin ha causato un calo del 2,4% del valore dell’asset nel giro di poche ore. Tuttavia, sia Bitcoin che il prodotto STRC a rendimento di Strategy hanno registrato un rimbalzo poco dopo, suggerendo che la preoccupazione degli investitori sia stata di breve durata.

Ristabilire fiducia mercati

“Il bilancio di Strategy non presenta alcuna anomalia e la società dispone chiaramente di risorse finanziarie sufficienti per far fronte agli obblighi relativi al debito e ai dividendi”, ha affermato Pandl.

“Tuttavia, l’evoluzione delle condizioni di mercato ha creato incertezza su come Strategy avrebbe saputo conciliare priorità contrastanti.”

Strategy ha precisato alla fine di giugno che avrebbe emesso azioni e venduto Bitcoin, se necessario, per mantenere riserve in dollari statunitensi sufficienti a coprire i propri obblighi di pagamento dei dividendi.

Le riserve in dollari di Strategy ammontano ora a 2,55 miliardi di dollari, ovvero l’equivalente di circa 17 mesi di copertura dei dividendi. Nel frattempo, il rialzo del prezzo di STRC — che lunedì ha superato i 91 dollari per la prima volta in tre settimane — «suggerisce che gli investitori abbiano ora maggiore fiducia in questo strumento», ha affermato Pandl.

Le vendite di Bitcoin hanno finanziato la riserva in dollari statunitensi di Strategy e rafforzato la fiducia degli investitori. Fonte: Grayscale

Vendita riduce rischi legati a vendite forzate

“Utilizzando i proventi per rafforzare le riserve di liquidità, sufficienti a coprire circa 17 mesi di dividendi STRC, hanno ridotto la pressione finanziaria a breve termine e l’eccesso di offerta, il che ha contribuito a innescare la rapida ripresa di Bitcoin oltre i 64.000 dollari, portando al contempo STRC vicino ai 90 dollari”, ha affermato Adziima.

«A mio avviso, ciò riduce i rischi di vendite forzate, ripristina la fiducia nella loro struttura e apre la strada a un minimo più duraturo grazie all’intervento di altri acquirenti, frutto di una gestione prudente di bilancio piuttosto che di una qualsiasi forma di capitolazione.»

BTC ha recuperato terreno raggiungendo i 64.400 dollari nelle ultime ore di contrattazione di lunedì, ma al momento della stesura di questo articolo era sceso a 63.120 dollari.