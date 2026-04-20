Bitcoin (BTC) ha cercato di mantenere la soglia dei 75.000 $ alla chiusura settimanale di domenica, mentre il mercato crypto affronta una nuova fase di incertezza legata al conflitto tra Stati Uniti e Iran.

Punti chiave:

Il prezzo di Bitcoin scende dai massimi delle ultime dieci settimane tra i timori di una ripresa della guerra tra Stati Uniti e Iran.

L'Iran chiude lo Stretto di Hormuz, riaccendendo il rischio di un'impennata dei prezzi del petrolio.

Il prezzo di BTC incontra una resistenza costante sulla trend line a 21 settimane in vista della chiusura settimanale.

Bitcoin perde terreno mentre tornano i timori di un conflitto tra Stati Uniti e Iran

I dati di TradingView mostrano che la pressione sul prezzo di BTC è tornata a farsi sentire dopo il massimo delle ultime dieci settimane, raggiunto venerdì a 78.400 $.

Grafico orario BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Il fine settimana è stato caratterizzato da segnali contrastanti provenienti da fonti statunitensi e iraniane, con un presunto cessate il fuoco e accordi reciproci tra le due parti che ora sembrano essere saltati.

Tra gli ultimi sviluppi vi è stata la nuova chiusura dello Stretto di Hormuz, che ha portato l’attenzione sui futures sul petrolio. La notizia di un cessate il fuoco aveva fatto scendere il greggio WTI sotto gli 80 $ al barile per la prima volta dal 10 marzo.

Grafico giornaliero dei CFD sul petrolio greggio WTI. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Mentre BTC/USD raggiungeva i massimi locali, e con esso il sentiment, gli operatori di mercato hanno mantenuto un atteggiamento cauto. La piattaforma di analisi Material Indicators ha osservato che l'umore dell'intero mercato potrebbe ribaltarsi a seguito di un evento relativamente insignificante, come un post sui social media.

“Il sentiment è decisamente rialzista al momento, ma potrebbe cambiare con un solo tweet nei prossimi giorni. Siate consapevoli dei fattori che potrebbero invalidare le vostre previsioni” ha comunicato ai propri follower su X.

I dati di CoinGlass mostrano che le posizioni long sono state messe sotto pressione durante il ritracciamento del prezzo di BTC, con liquidazioni totali nel settore crypto pari a 260 milioni di dollari nelle ultime 24 ore.

Cronologia delle liquidazioni degli ultimi sette giorni nel settore crypto. Fonte: CoinGlass

Il prezzo di BTC è frenato dalla trend line di resistenza

Proseguendo, il trader Daan Crypto Trades ha individuato un potenziale gap in apertura sul mercato dei futures Bitcoin del CME Group, a seguito del calo registrato nel weekend.

Come riportato da Cointelegraph, tali gap tendono spesso ad agire come calamite di breve periodo per il prezzo all’inizio della nuova settimana.

“Sarà interessante vedere l’apertura dei futures e come reagirà $OIL alle recenti notizie riguardanti lo stretto,” ha aggiunto.

Grafico a 15 minuti di BTC/USDT. Fonte: Daan Crypto Trades/X

Analizzando la chiusura settimanale, il trader e analista Rekt Capital ha sottolineato l'importanza della media mobile esponenziale (EMA) a 21 settimane di Bitcoin, che si attesta intorno ai 78.900 $.

“Bitcoin sta subendo un rifiuto dalla EMA a 21 settimane (verde)”, ha osservato accanto al grafico settimanale.

“È proprio questo rifiuto che potrebbe portare, la prossima settimana, a un nuovo test del massimo Doppio Minimo (~73.000 $) dopo il breakout, a condizione che la chiusura settimanale di Bitcoin rimanga su questi livelli.”