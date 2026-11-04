Secondo Grayscale, l’hacking da 6,3 miliardi di dollari ai danni di Binance potrebbe danneggiare temporaneamente la fiducia nei mercati delle criptovalute, ma porterebbe infine a pratiche di sicurezza più solide negli exchange.

«Sottolinea inoltre l’importanza della custodia istituzionale, come quella offerta dai [prodotti di investimento in criptovalute quotati in borsa] statunitensi», ha dichiarato Zach Pandl, responsabile della ricerca di Grayscale, in un rapporto pubblicato martedì.

«Questi veicoli custodiscono i propri asset presso banche autorizzate a livello statale e custodi qualificati, offrendo in genere conservazione offline, portafogli multi-firma, attestazioni SOC e polizze assicurative», ha aggiunto.

Giovedì Binance ha subito un hacking record da 6,3 miliardi di dollari e si è impegnata a coprire tutte le perdite dei clienti. L’FBI ha attribuito l’attacco alla Corea del Nord. Kim Yo Jong, sorella del leader nordcoreano Kim Jong Un, ha respinto le accuse definendole «retorica assurda».

L’hacking è stato seguito da una svendita sul mercato, con Bitcoin sceso sotto i 77.000 dollari e BNB in calo di oltre l’8% nell’arco di 24 ore all’inizio di venerdì.

Mercoledì, la capitalizzazione complessiva del mercato delle criptovalute era rimbalzata del 2% nelle 24 ore precedenti, raggiungendo circa 2.630 miliardi di dollari, dopo aver toccato un minimo settimanale di circa 2.550 miliardi di dollari nelle prime ore della giornata. La ripresa lasciava il mercato a circa 100 miliardi di dollari al di sotto del livello del 28 ottobre.

André Dragosch, responsabile della ricerca di Bitwise, ha dichiarato a Cointelegraph che i recenti deflussi dagli exchange-traded fund statunitensi su Bitcoin spot erano «legati a un contesto di breve termine di avversione al rischio, piuttosto che a un cambiamento strutturale del sentiment istituzionale».

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