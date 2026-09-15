Balancer ha ridotto i costi e lanciato nuovi prodotti dopo la ristrutturazione, ma Marcus Hardt afferma che la v3 non è riuscita a sostituire i ricavi legacy, mentre l’exploit da 128 milioni di dollari di novembre ha continuato a pesare sull’adozione.

Balancer, un exchange decentralizzato e automated market maker, ha proposto di chiudere il protocollo dopo che la ristrutturazione successiva all’exploit non è riuscita a generare ricavi sufficienti; il suo responsabile ha affermato di aver sottovalutato quanto un exploit da 128 milioni di dollari avvenuto a novembre avrebbe continuato a pesare sull’adozione.

La proposta è stata redatta dal CEO di Balancer Labs, Marcus Hardt, e pubblicata lunedì sul forum di governance di Balancer. Prevede la chiusura ordinata del protocollo e la distribuzione della tesoreria rimanente, attualmente del valore di oltre 9 milioni di dollari, ai detentori di token BAL.

La proposta arriva dopo che Balancer Labs ha chiuso i battenti a marzo, quando i dirigenti hanno scelto di continuare a gestire il protocollo con una struttura più snella. Hardt ha dichiarato lunedì che, sebbene la ristrutturazione abbia avuto successo nel ridurre i costi e nel fornire i prodotti promessi ai detentori dei token, la componente relativa ai ricavi del piano non ha raggiunto gli obiettivi, facendo eco alle difficoltà di redditività affrontate da diversi altri protocolli DeFi quest’anno.

«Non sono arrivati ricavi sufficienti. La maggior parte dei ricavi del protocollo proviene ancora dalla v2 e i ricavi della v3 non sono cresciuti abbastanza da sostituirli. Il prodotto funzionava. Non ha venduto abbastanza», ha dichiarato Hardt in una dichiarazione su X.

I dati di DefiLlama mostrano che i ricavi mensili del protocollo Balancer sono scesi a 371.000 dollari a novembre, rispetto a 1,13 milioni di dollari a ottobre, dopo un exploit che ha colpito i pool stable composable del protocollo legacy v2. I ricavi hanno continuato a diminuire nel 2026, con 56.781 dollari ad agosto.

«L’exploit del novembre 2025 ha colpito i pool legacy della v2. La v3 ha un’architettura diversa, ma da allora l’evento ha seguito il nome [Balancer] in ogni conversazione e ha reso più difficile costruire trazione», ha dichiarato Hardt sul forum di Balancer.

«Ho sottovalutato quanto l’exploit avrebbe continuato a limitare l’adozione», ha aggiunto in un post separato su X.

Proposta di chiusura di Balancer

Secondo la proposta, Balancer inizierebbe una chiusura graduale il mese prossimo, interrompendo le nuove attività di sviluppo commerciale e dando ai fornitori di liquidità tempo fino al 30 ottobre per prepararsi a uscire dal protocollo. Nel frattempo, i pool che possono essere messi in pausa passerebbero alla sola modalità di prelievo, mentre quelli che non possono essere messi in pausa continuerebbero a funzionare, ma con la commissione del protocollo fissata a zero laddove i contratti lo consentano.

Dal 1° novembre, Balancer gestirebbe solo l’infrastruttura minima necessaria a supportare i prelievi e la DAO verrebbe chiusa, con un piccolo team incaricato di gestire la transizione. La proposta destina fino a 400.000 dollari al processo di chiusura.

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I detentori di BAL riceverebbero la tesoreria rimanente su base proporzionale, con la prima distribuzione prevista per maggio 2027, quando i detentori brucerebbero i propri BAL in cambio della rispettiva quota degli asset della tesoreria.

Una seconda distribuzione restituirebbe i fondi non spesi per la chiusura e gli asset non riscossi della prima distribuzione, seguita da un «recupero finale» sei mesi dopo.

Hardt ha dichiarato che ritardare la chiusura consumerebbe la tesoreria senza modificare l’esito finale.

«Continuare sulla strada attuale consuma la tesoreria per arrivare più tardi allo stesso punto. Quella tesoreria appartiene ai detentori di BAL. La questione è se ciò che rimane raggiungerà i detentori quando sarà ancora consistente, oppure verrà speso prima in un percorso già tentato», ha dichiarato.

La chiusura richiede l’approvazione dei detentori di BAL, con una votazione snapshot prevista dal 25 al 29 settembre. Un rifiuto lascerebbe in vigore l’attuale struttura operativa di Balancer.

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