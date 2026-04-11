Giovedì il Bhutan ha trasferito altri Bitcoin dal proprio wallet sovrano, riducendo ulteriormente la sua riserva di BTC, un tempo consistente, e prolungando la sua campagna di vendite in corso da mesi.

I dati di Arkham hanno mostrato che un wallet attribuito al Royal Government of Bhutan e alla sua divisione di investimento Druk Holding & Investment ha trasferito circa 319 Bitcoin (BTC), per un valore di circa 22,68 milioni di dollari, portando il totale dei deflussi dalla fine di ottobre 2024 a oltre 9.000 BTC.

Il trasferimento fa seguito a una serie di movimenti recenti onchain segnalati da Arkham. Solo nel mese di marzo, il wallet contrassegnato come appartenente al Bhutan ha trasferito più di 1.667 BTC (circa 120 milioni di dollari), portando le riserve Bitcoin del Paese da circa 13.000 BTC alla fine del 2024 a 3.654 BTC ad aprile, secondo la dashboard di monitoraggio di Arkham Intelligence.

Sebbene ciò costituisca un calo di circa il 70% delle riserve di BTC del Paese, il Bhutan rimane il quinto maggiore detentore statale monitorato pubblicamente, dietro a Stati Uniti (328.000 BTC), Regno Unito (61.000 BTC), El Salvador (7.600 BTC) ed Emirati Arabi Uniti (7.000 BTC).

Il Bhutan non ha commentato pubblicamente le recenti cessioni e tale attività è stata dedotta dall’analisi delle etichette dei wallet e dei modelli di transazione riconducibili al governo e a Druk Holding & Investment.

Le riserve Bitcoin del Bhutan scendono sotto i 4.000 BTC. Fonte: Arkham

La strategia “green” del Bhutan in materia di Bitcoin

Il Regno ha costruito gran parte della sua posizione grazie all'attività di mining sostenuta dallo Stato, che utilizza l'energia idroelettrica per alimentare i data center: una strategia che i funzionari hanno definito parte di una “green Bitcoin economy” e un modo per diversificare i proventi delle esportazioni oltre alla vendita di energia elettrica.

Il Bhutan utilizza l'energia idroelettrica in eccesso e priva di emissioni di carbonio per alimentare supercomputer ad alto consumo energetico che minano Bitcoin, trasformando l'elettricità in eccesso in un'esportazione digitale liquida ed esplorando la possibilità che le grandi aziende acquistino i suoi “green BTC” per soddisfare criteri ESG.

Nel dicembre 2025, il Bhutan ha presentato un impegno nazionale per lo sviluppo di Bitcoin, stanziando fino a 10.000 BTC (circa 1 miliardo di dollari all'epoca) per sostenere lo sviluppo a lungo termine della sua regione amministrativa speciale Gelephu Mindfulness City.

Le autorità hanno affermato che tale allocazione sarà gestita attraverso diverse opzioni, quali l'utilizzo di Bitcoin come garanzia, strumenti a basso rischio che generano rendimento o detenzione a lungo termine, nell'ambito di una strategia più ampia volta a radicare il nuovo hub economico negli asset digitali e nella finanza sostenibile.