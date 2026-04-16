Gli ETF Bitcoin spot quotati negli Stati Uniti sono tornati a registrare notevoli afflussi giornalieri in seguito all'ingresso di Goldman Sachs nel settore degli ETF Bitcoin.

Secondo i dati di SoSoValue, martedì gli ETF spot su Bitcoin (BTC) hanno registrato afflussi pari a 411,5 milioni di dollari, segnando il secondo afflusso giornaliero più consistente di aprile fino ad ora.

I nuovi afflussi hanno riportato i flussi netti totali per il 2026 in territorio positivo, con circa 245 milioni di dollari dall'inizio dell'anno, mentre il patrimonio totale in gestione è salito oltre i 96,5 miliardi di dollari, il livello più alto dalla metà di marzo.

I guadagni sono arrivati mentre Goldman Sachs, un tempo uno dei principali critici di Bitcoin, ha presentato domanda ai regolatori statunitensi per il lancio di un ETF legato a Bitcoin. La mossa segue il lancio, avvenuto mercoledì scorso, dell’ETF Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) da parte di Morgan Stanley.

BlackRock e Morgan Stanley continuano la serie positiva di afflussi

Martedì, nessun ETF Bitcoin spot statunitense ha registrato deflussi; secondo i dati di Farside, l’ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock ha guidato gli afflussi con circa 214 milioni di dollari.

Sia IBIT che MSBT di Morgan Stanley hanno portato a cinque giorni la loro serie di afflussi, totalizzando rispettivamente circa 696 milioni e 84 milioni di dollari.

Flussi giornalieri degli ETF spot su Bitcoin (in milioni di dollari) dall'8 aprile. Fonte: Farside

Martedì, tra i principali contributori figuravano l'ETF ARK 21Shares Bitcoin (ARKB) e il Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), con afflussi pari rispettivamente a 113 milioni e 45 milioni di dollari.

Afflussi in tutti gli ETF su altcoin, compreso Dogecoin

Martedì il trend positivo ha interessato tutti gli ETF su altcoin quotati negli Stati Uniti, con gli ETF Ether (ETH) spot che hanno registrato afflussi pari a 53 milioni di dollari.

I fondi su XRP (XRP) hanno registrato un aumento significativo degli afflussi, pari a 11 milioni di dollari, mentre quelli su Solana (SOL) hanno segnato guadagni più contenuti, di poco superiori a 1 milione di dollari.

La tendenza si è estesa anche agli ETF su Dogecoin (DOGE), che hanno registrato afflussi per circa 187.000 $, portando i flussi cumulativi a circa 9,2 milioni di dollari.

Sebbene resti da vedere se il rimbalzo sia sostenibile, il sentiment generale è leggermente migliorato negli ultimi giorni, con il Crypto Fear & Greed Index che questa settimana ha superato il punteggio di 20.

Martedì anche il prezzo di Bitcoin ha toccato un massimo plurisettimanale, superando brevemente la soglia dei 75.000 $ per la prima volta dal 17 marzo.

Successivamente ha ritracciato sotto i 74.000 $, attestandosi a 73.852 $ al momento della pubblicazione, secondo i dati di CoinGecko.