Martedì i depositi di Bitcoin sui crypto exchange hanno registrato un'impennata mentre la criptovaluta superava i 76.000 $, segnalando una possibile “pressione di vendita a breve termine”, visto che gli investitori stanno spostando le proprie monete in posizione per la vendita, secondo CryptoQuant.

In un report pubblicato mercoledì, CryptoQuant ha affermato che le dimensioni e il ritmo degli afflussi di Bitcoin (BTC) verso gli exchange sono aumentati dopo il rally, con flussi orari che hanno raggiunto gli 11.000 BTC, il livello più alto da dicembre.

CryptoQuant ha dichiarato che si tratta di un “segnale di allarme storicamente affidabile di pressione di vendita a breve termine, poiché gli investitori trasferiscono le monete sugli exchange in preparazione di una potenziale distribuzione nelle zone di resistenza chiave”.

La società ha inoltre sottolineato che anche la dimensione media dei depositi è aumentata a 2,25 BTC, il livello più alto da luglio 2024, e simile a gennaio, quando i depositi medi hanno raggiunto il picco di 2 BTC prima che il prezzo si dimezzasse da 100.000 a 60.000 $.

Gli investitori crypto speravano in un rally di Bitcoin mentre la guerra in Iran sembra placarsi. Tuttavia, un massiccio trasferimento di BTC verso gli exchange potrebbe suggerire che qualsiasi rialzo sarà di breve durata.

Secondo TradingView, martedì Bitcoin ha toccato i 76.052 $ su Coinbase, registrando il prezzo più alto dall’inizio di febbraio.

Tuttavia, CryptoQuant ha avvertito che, avvicinandosi al prezzo realizzato di 76.800 $, questo potrebbe agire “come un tetto per i rally di sollievo”, con i trader prossimi al punto di pareggio incentivati a vendere, limitando ulteriori rialzi.

Ha aggiunto che il rally di Bitcoin a gennaio si è arrestato quando ha raggiunto il suo prezzo realizzato dell'epoca, causando un'inversione dei prezzi, e che “la stessa dinamica potrebbe ripetersi se la pressione di vendita dovesse aumentare rispetto ai livelli attuali”

Bitcoin si sta avvicinando al suo prezzo realizzato (linea viola), con una banda inferiore a 67.600 $ che funge da supporto nel breve termine. Fonte: CryptoQuant

Tuttavia, CryptoQuant ha affermato che il take profit è “ancora nelle fasi iniziali”, con i profitti realizzati giornalieri intorno ai 500 milioni di dollari, al di sotto della soglia di 1 miliardo che “storicamente coincide o precede di poco i massimi locali di prezzo.”

Secondo CryptoQuant, i profitti realizzati giornalieri potrebbero superare la soglia di 1 miliardo di dollari se Bitcoin dovesse salire oltre i 76.000 $ o avvicinarsi al prezzo realizzato di 76.800 $, scenario che potrebbe aumentare la pressione di vendita e accrescere la probabilità di una fase di stallo o inversione.