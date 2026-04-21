Secondo quanto riferito, Bitwise Asset Management avrebbe compiuto un passo fondamentale verso il lancio del suo progetto di fondo negoziato in borsa (ETF) spot Hyperliquid, presentando una seconda modifica alla Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense.

In un post pubblicato venerdì su X, Eric Balchunas, analista senior di ETF presso Bloomberg, ha sottolineato che Bitwise ha aggiornato il proprio ETF Hyperliquid includendo il ticker $BHYP e fissando una commissione di gestione dello 0,67% (67 punti base).

Secondo Balchunas, la presentazione di questi dettagli indica generalmente che il prodotto sarà “lanciato a breve”.

“HYPE è cresciuto del 200% nell'ultimo anno”, ha affermato, aggiungendo che la società sta probabilmente “cercando di battere il ferro” finché è “caldo”.

La presentazione arriva in un momento di forte concorrenza da parte di altri gestori patrimoniali che si contendono il lancio del primo ETF spot legato al protocollo dei futures perpetui sulle criptovalute e alla blockchain, con Grayscale e 21Shares che stanno spingendo per prodotti simili propri.

Bitwise è stata la prima delle tre a presentare una richiesta per l'ETF Hyperliquid alla SEC a settembre. 21Shares ha seguito un mese dopo con la propria, mentre Grayscale ha presentato la propria richiesta a fine marzo.

Se approvato, l'ETF di Bitwise sarà quotato alla borsa valori NYSE Arca e offrirà agli investitori un'esposizione al prezzo spot di Hyperliquid.

Nel primo emendamento presentato dalla società a dicembre, Bitwise ha inoltre indicato che il fondo cercherà di generare rendimenti aggiuntivi tramite lo staking di HYPE — cosa che Grayscale e 21Shares non hanno esplicitamente dichiarato che i loro fondi avrebbero fatto.

Hyperliquid continua a guadagnare terreno

Secondo i dati di CoinGecko, il prezzo di HYPE è aumentato del 65% dall’inizio del 2026, attestandosi a circa 41,96 dollari al momento della stesura di questo articolo, nonostante un inizio d’anno difficile per il mercato delle criptovalute in generale. Nell’arco di 12 mesi, il prezzo di HYPE è inoltre cresciuto di circa il 182%.

Oltre alla forte performance del token, la piattaforma di analisi blockchain CoinGlass ha riferito all'inizio di aprile che Hyperliquid è entrata nella top 10 delle piattaforme di derivati crypto per volume, affiancandosi a Binance, OKX e Bybit.

Durante il primo trimestre, Hyperliquid ha generato un volume di scambi pari a 492,7 miliardi di dollari, posizionandosi a circa 90 miliardi di dollari dal nono posto occupato da Coinbase.