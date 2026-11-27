Bluefin interromperà il 4 dicembre i servizi di trading sui futures perpetui per destinare le risorse al trading spot e agli asset reali tokenizzati.

«Poiché il team di Sui internalizza una parte sempre maggiore delle iniziative sui perpetual della rete, riteniamo che le risorse di Bluefin siano impiegate al meglio in opportunità complementari a questa direzione», ha annunciato giovedì l’exchange decentralizzato in un post su X.

La piattaforma ha esortato gli utenti a chiudere le posizioni aperte entro il 4 dicembre e ha dichiarato che i prelievi resteranno disponibili per un periodo non determinato dopo la fine delle contrattazioni.

Bluefin ha dichiarato di rappresentare il 95% del volume di trading perpetuo complessivo di Sui e di avere più di 2,5 milioni di account.

Bluefin ha gestito fino a 575 milioni di dollari di scambi di futures perpetui il 14 febbraio 2024. Il volume giornaliero è sceso a 516.253 dollari venerdì, secondo i dati di DefiLlama.

Bluefin sta uscendo da un mercato di futures perpetui su Sui che sta già attraversando una fase di contrazione. Il volume mensile dei perpetual sulla rete è sceso dal picco di 4,85 miliardi di dollari del dicembre 2024 a 312 milioni di dollari finora a novembre, secondo DefiLlama.

Correlato: Gli sviluppatori di Zcash invitano gli utenti a migrare il 2% dell’offerta di ZEC per accelerare il ritiro del pool Sapling