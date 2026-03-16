Boris Johnson, ex primo ministro del Regno Unito, ha definito Bitcoin (BTC) uno “schema Ponzi” con meno valore delle carte Pokémon, oggetti da collezione che, secondo lui, godono di grande popolarità e vantano una storia pluridecennale.

Johnson ha scritto un articolo di opinione pubblicato venerdì sul Daily Mail che iniziava con la storia di un amico che aveva dato 500 sterline, ovvero circa 661 $, a un uomo che aveva promesso di “raddoppiare i suoi soldi” investendoli in BTC.

L'amico ha continuato a pagare ulteriori “commissioni” al promotore dello schema nei tre anni e mezzo successivi, ma non è mai riuscito a recuperare i suoi fondi, nonostante avesse investito 20.000 sterline britanniche, pari a circa 26.474 $, il che lo ha portato a difficoltà finanziarie, ha affermato Johnson.

“Aveva difficoltà a pagare le bollette. Non era l’unico, ha detto il mio amico. Anche altre persone del quartiere stavano vivendo lo stesso incubo”, ha aggiunto. Johnson ha poi sostenuto che le carte collezionabili dei Pokémon sono un asset più negoziabile rispetto a BTC:

“Queste curiose creature dei cartoni animati giapponesi sembrano esercitare sulla mente di un bambino di cinque anni lo stesso fascino che esercitavano trent’anni fa. I bambini ne vanno pazzi. Se ne vantano e litigano per averle.

Anche se non sei particolarmente sensibile al fascino di Pikachu, puoi comunque capire perché una carta di Pikachu vecchia di decenni sia ancora un asset negoziabile” ha aggiunto.

L'articolo di opinione ha suscitato un'ondata di critiche online da parte della community Bitcoin e dei dirigenti del settore crypto, i quali lo hanno confutato spiegando le proprietà fondamentali di Bitcoin e sostenendo che i sistemi monetari fiat basati sul debito sono schemi Ponzi.

I Bitcoiner educano e prendono in giro Johnson per la sua opinione

“Bitcoin non è uno schema Ponzi. Uno schema Ponzi richiede un operatore centrale che promette rendimenti e paghi i primi investitori con i fondi versati da quelli successivi”, ha affermato in risposta Michael Saylor, cofondatore di Strategy.

“Bitcoin non ha un emittente, né un promotore, né un rendimento garantito, ma è solo una rete monetaria aperta e decentralizzata guidata dal codice e dalla domanda di mercato”, ha proseguito Saylor.

Pierre Rochard, CEO di The Bitcoin Bond Company, un emittente di prodotti finanziari garantiti da BTC, ha dichiarato che il Regno Unito è un “gigantesco schema Ponzi” finanziato dal debito.