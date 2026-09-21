L’emittente di stablecoin Circle ha lanciato un servizio di prestito garantito da Bitcoin per i clienti istituzionali, consentendo ai clienti idonei di Circle Mint di usare BTC come garanzia per prendere in prestito USDC attraverso mercati di prestito on-chain.

Il servizio, chiamato Digital Asset-Backed Borrowing, consente ai clienti di depositare Bitcoin, coniare il token wrapped Bitcoin di Circle, cirBTC, e fornirlo come garanzia ai mercati di prestito di terze parti supportati su Arc o Ethereum. Morpho è il primo protocollo di prestito supportato; Circle prevede di aggiungere Aave e altri protocolli. Il lancio coincide con la disponibilità di cirBTC live su Arc lunedì.

Secondo Circle, gli USDC presi in prestito vengono depositati direttamente sul saldo Circle Mint del cliente, mentre i tassi di prestito, i requisiti di garanzia e le soglie di liquidazione sono stabiliti dal mercato di prestito di terze parti. Le posizioni di prestito sono sovracollateralizzate, con la garanzia fornita tramite un wallet controllato dal cliente ai protocolli DeFi di terze parti, anziché essere prestata direttamente da Circle. I clienti di New York sono esclusi.

Circle aveva già lanciato cirBTC su Ethereum a giugno. Il token è garantito 1:1 da Bitcoin detenuti in custodia da Circle National Trust.

Entrambi i lanci arrivano pochi giorni dopo che Circle ha lanciato la mainnet di Arc, la sua blockchain layer-1 destinata ai pagamenti in stablecoin e ai mercati finanziari. Arc utilizza USDC come token nativo per il gas e supporta asset tokenizzati, tra cui BUIDL di BlackRock e USYC di Circle.

Fonte: Circle

Si espande il prestito crypto istituzionale

Il lancio di Circle segue una spinta più ampia a fornire agli investitori istituzionali accesso a prestiti garantiti da crypto, mantenendo al contempo le garanzie all’interno di strutture di custodia consolidate.

A febbraio, Anchorage Digital ha stretto una partnership con Kamino per consentire agli istituti di prendere in prestito fondi usando come garanzia Solana (SOL) in staking detenuti presso Anchorage Digital Bank, offrendo ai mutuatari accesso alla liquidità on-chain senza spostare la garanzia fuori dalla custodia qualificata.

I modelli garantiti da Bitcoin sono seguiti a marzo, quando Lombard ha stretto una partnership con Bitwise per sviluppare un sistema di prestito garantito da BTC detenuti in custodia, con Morpho a fornire l’infrastruttura di prestito. A differenza del modello di Circle, che converte i BTC depositati in cirBTC per usarli come garanzia, il sistema di Lombard è stato progettato per mantenere il Bitcoin sottostante in custodia senza wrappare o trasferire asset tra blockchain.

A marzo anche BitGo ha ampliato la propria offerta di prestiti istituzionali, lanciando una piattaforma di finanziamento per prendere in prestito e concedere in prestito asset crypto liquidi, in staking e bloccati detenuti in custodia. Il suo modello basato sul portafoglio consente a più asset di fungere da garanzia, anziché richiedere che la garanzia venga depositata per singoli prestiti.

Rivista: Kyle Samani prevede il flippening di SOL e sostiene che «nessuno» usa ETH