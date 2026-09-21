Fonte: Circle
Il lancio di Circle segue una spinta più ampia a fornire agli investitori istituzionali accesso a prestiti garantiti da crypto, mantenendo al contempo le garanzie all’interno di strutture di custodia consolidate.
A febbraio, Anchorage Digital ha stretto una partnership con Kamino per consentire agli istituti di prendere in prestito fondi usando come garanzia Solana (SOL) in staking detenuti presso Anchorage Digital Bank, offrendo ai mutuatari accesso alla liquidità on-chain senza spostare la garanzia fuori dalla custodia qualificata.
I modelli garantiti da Bitcoin sono seguiti a marzo, quando Lombard ha stretto una partnership con Bitwise per sviluppare un sistema di prestito garantito da BTC detenuti in custodia, con Morpho a fornire l’infrastruttura di prestito. A differenza del modello di Circle, che converte i BTC depositati in cirBTC per usarli come garanzia, il sistema di Lombard è stato progettato per mantenere il Bitcoin sottostante in custodia senza wrappare o trasferire asset tra blockchain.
A marzo anche BitGo ha ampliato la propria offerta di prestiti istituzionali, lanciando una piattaforma di finanziamento per prendere in prestito e concedere in prestito asset crypto liquidi, in staking e bloccati detenuti in custodia. Il suo modello basato sul portafoglio consente a più asset di fungere da garanzia, anziché richiedere che la garanzia venga depositata per singoli prestiti.
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