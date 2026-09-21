La BCE lancia Pontes per il regolamento di asset tokenizzati senza stablecoin
Pontes amplierà gradualmente i propri servizi e gli orari operativi, con l’implementazione completa prevista entro il 2028 e l’ingresso previsto di altri partecipanti.
La Banca centrale europea (BCE) ha lanciato Pontes, un sistema che consente agli istituti finanziari di regolare le transazioni all’ingrosso di asset tokenizzati in moneta della banca centrale, offrendo un’alternativa agli asset privati di regolamento come le stablecoin.
La BCE ha annunciato il lancio di Pontes lunedì, nell’ambito della strategia dell’Eurosistema per la finanza tokenizzata. Inizialmente il sistema offre un insieme essenziale di servizi, mentre l’implementazione completa è prevista entro il 2028.
La tokenizzazione rappresenta gli asset come token digitali, generalmente su reti basate sulla tecnologia dei registri distribuiti (DLT). La BCE ha dichiarato che potrebbe rendere le transazioni all’ingrosso più rapide ed efficienti combinando emissione, negoziazione, regolamento, custodia e servizi su un’unica piattaforma, consentendo al contempo l’automazione tramite smart contract.
«Pontes porta la stabilità e la fiducia della moneta della banca centrale nell’ecosistema europeo della finanza tokenizzata», ha dichiarato Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE. «Fornirà un vantaggio importante per aiutarlo a crescere».
Pontes si basa sui test condotti dall’Eurosistema nel 2024 per il regolamento di transazioni basate su DLT in moneta della banca centrale. La BCE ha dichiarato che i partecipanti hanno individuato nell’accesso a un asset di regolamento privo di rischio un elemento cruciale per una più ampia adozione della finanza tokenizzata.
L’Eurosistema sta inoltre sviluppando Appia, un’iniziativa complementare che esplora un ecosistema integrato per i servizi finanziari basati su DLT, con un progetto preliminare previsto entro il 2028.
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