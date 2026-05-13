Le azioni dell’emittente di stablecoin Circle sono balzate dopo che la società ha pubblicato risultati trimestrali perlopiù positivi e ha comunicato che un importante fondo di venture capital crypto aveva acquistato i suoi token blockchain per un valore di 222 milioni di dollari.

Le azioni di Circle sono salite di quasi il 16%, chiudendo a 131,76 $, il livello più alto dal 18 marzo, secondo Yahoo Finance. Il titolo CRCL ha poi ceduto parte dei guadagni nelle prime contrattazioni after-hours.

Il rialzo estende la forte corsa di Circle nel 2026. Le azioni sono ora in aumento del 66% da inizio anno, portando la capitalizzazione di mercato della società a circa 35 miliardi di dollari.

Azioni Circle (CRCL). Fonte: Yahoo Finance

Secondo TipRanks, il rialzo di lunedì ha avvicinato le azioni di Circle al price target di consenso di Wall Street, pari a 138,50 $.

Tra gli analisti più ottimisti c'è Peter Christiansen di Citigroup, che ha un obiettivo di prezzo a 12 mesi di 243 $, mentre Gautam Chhugani di Bernstein ha fissato l'obiettivo a 190 $. Entrambi gli analisti, insieme ad altri 10 monitorati da TipRanks, valutano il titolo come “buy”.

I solidi risultati e la raccolta tramite token Arc alimentano l’ottimismo

Il rally di Circle è stato trainato da una relazione sugli utili perlopiù positiva e da nuovi dettagli sulla sua strategia blockchain in espansione.

La società ha dichiarato che la sua stablecoin USDC ha raggiunto i 77 miliardi di dollari in circolazione alla fine del primo trimestre, in aumento del 28% rispetto all’anno precedente. Solo USDt di Tether ha un valore in circolazione maggiore, pari a 189 miliardi di dollari.

Nel primo trimestre, i ricavi di Circle sono aumentati del 20% a 694 milioni di dollari, mentre gli utili rettificati sono cresciuti del 24% a 151 milioni di dollari.

Principali indicatori finanziari di Circle per il Q1 2026. Fonte: Circle

Nella relazione sugli utili, Circle ha inoltre comunicato di aver raccolto 222 milioni di dollari attraverso la presale del suo token ARC, un utility token basato su blockchain progettato per supportare le transazioni all’interno della sua rete Arc. La raccolta ha valutato il progetto 3 miliardi di dollari.

“L’adozione di successo della rete Arc, anche attraverso i benefici offerti dal token ARC, ha un enorme effetto volano sulla nostra rete di stablecoin e sui nostri asset digitali”, ha dichiarato lunedì agli analisti Jeremy Allaire, CEO e cofondatore di Circle, durante la conference call sugli utili della società.

Tra gli investitori del round figuravano a16z Crypto e un consorzio composto da BlackRock, Apollo Global Management e ARK Invest.

Secondo gli analisti, i risultati hanno rafforzato la leadership di Circle nel mercato delle stablecoin in rapida crescita.

Andrew Jeffrey di William Blair ha dichiarato ai clienti che le azioni Circle “probabilmente resteranno volatili” nel breve termine, ma ha aggiunto che la società dispone di diversi catalizzatori positivi, sostenuti dal suo “significativo vantaggio nel commercio basato su stablecoin”.

Dan Dolev di Mizuho ha affermato che Circle continua a dimostrare nuovi casi d’uso per le stablecoin, ampliando il ruolo della tecnologia oltre il trading crypto.