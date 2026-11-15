L’exchange di criptovalute sudcoreano Coinone ha avvertito i clienti di possibili truffe di phishing e furti d’identità dopo che un aggressore ha violato il fornitore esternalizzato di assistenza clienti, esponendo le informazioni condivise durante le interazioni con il servizio clienti.

Domenica, Coinone ha dichiarato che giovedì un aggressore ha avuto accesso ai server gestiti da MetaM e ha visualizzato o estratto i registri dell’assistenza clienti. Coinone ha dichiarato di aver appreso della violazione quello stesso giorno.

Secondo Coinone, le informazioni potenzialmente esposte includevano nomi, numeri di telefono, indirizzi email, date di nascita, numeri di conto bancario, password, numeri di identificazione nazionale, indirizzi di residenza e dei wallet e ID delle transazioni.

Coinone ha dichiarato che i dati interessati variano a seconda del cliente e che le persone che non hanno mai contattato il suo centro assistenza non sono state coinvolte. Non ha rivelato quanti clienti siano stati interessati.

L’exchange ha esortato i clienti che avevano condiviso password durante le interazioni con l’assistenza a modificarle e ha avvertito che i truffatori potrebbero impersonare Coinone utilizzando dettagli di conversazioni precedenti.

Coinone ha dichiarato che la propria infrastruttura per gli account, il trading e i wallet opera separatamente dai server di MetaM, senza prove di una compromissione diretta. L’exchange ha dichiarato di aver segnalato l’incidente alle autorità sudcoreane.

La divulgazione arriva mentre la Corea del Sud si muove per rafforzare la cybersicurezza del settore finanziario. A ottobre, la Commissione per i servizi finanziari ha individuato carenze di sicurezza in 130 delle 555 società finanziarie esaminate.

Giovedì, l’autorità di regolamentazione ha dichiarato che avrebbe consentito agli exchange di criptovalute di sospendere i prelievi quando si sospetta un attacco hacker, insieme a richieste di monitoraggio 24/7 (continuativo).

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