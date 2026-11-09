Bitcoin (BTC) è sceso a circa 73.500 $ nella tarda serata di domenica, il livello più basso da agosto, mentre oltre 1 miliardo di dollari in posizioni crypto con leva sono state liquidate in vista dei rapporti sull’inflazione statunitense di questa settimana.

Punti chiave:

Bitcoin ha toccato il livello più basso dal 21 agosto poco prima della chiusura settimanale di domenica, per poi recuperare brevemente quota 75.000 $.

I futures sul Nasdaq 100 hanno oscillato tra guadagni e perdite dopo che il consiglio di amministrazione di Nvidia ha annunciato un’indagine per verificare se il CEO Jensen Huang sia stato preso di mira da un’operazione di intelligence straniera.

I rapporti statunitensi sui prezzi al consumo e alla produzione sono attesi rispettivamente martedì e venerdì. L’economista Robin Brooks ha affermato che il calo dei prezzi del petrolio potrebbe sostenere Bitcoin.

Le liquidazioni crypto superano 1,1 miliardi di dollari

Bitcoin è sceso sotto i 74.000 $ poco prima della chiusura settimanale di domenica, prolungando le perdite della scorsa settimana, secondo i dati di TradingView.

Grafico a un’ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Secondo CoinGlass, nelle 24 ore fino alle 9:00 UTC di lunedì sono state liquidate posizioni crypto con leva per circa 1,12 miliardi di dollari.

Crypto liquidations over 24 hours. Fonte: CoinGlass

Bitcoin è sceso al di sotto della sua media mobile semplice (SMA) a 50 settimane, pari a 75.492 dollari, e si è avvicinato alla sua SMA a 21 settimane, pari a 73.078 dollari.

Grafico giornaliero di BTC/USD con SMA a 21 e 50 settimane. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Lunedì Bitcoin è stato scambiato anche al di sotto della base di costo dei detentori a breve termine, che CryptoQuant ha stimato in 75.691 dollari. La metrica stima la base di costo media delle monete il cui ultimo movimento risale a meno di 155 giorni fa.

Dati sulla base di costo del gruppo di investitori in Bitcoin. Fonte: CryptoQuant

Un analista della community di CryptoQuant ha fissato a circa 79.300 dollari la base di costo delle monete il cui ultimo movimento risale a uno-tre mesi fa. L’analista ha affermato che quel livello potrebbe fungere da resistenza se gli acquirenti recenti vendessero in pareggio.

«Nel 2026, il prezzo è rimasto al di sotto di questa linea per mesi alla volta (febbraio-aprile, giugno-agosto), prima di recuperarla», ha scritto lunedì.

Dati recenti sulla redditività degli acquirenti di Bitcoin (screenshot). Fonte: CryptoQuant

Il trader Rekt Capital ha dichiarato domenica che il volume delle vendite avrebbe dovuto aumentare prima che i venditori mostrassero segnali di esaurimento.

«L’esaurimento dei venditori tende a verificarsi esattamente in corrispondenza o molto vicino a un minimo del prezzo di Bitcoin», ha scritto Rekt Capital su X.

Grafico settimanale di BTC/USD con dati sui volumi. Fonte: Rekt Capital su X.com

I futures del Nasdaq oscillano dopo che Nvidia annuncia un’indagine

Domenica, il consiglio di amministrazione di Nvidia ha dichiarato di aver avviato un’indagine indipendente sulle notizie secondo cui il CEO Jensen Huang sarebbe stato preso di mira da un’operazione di intelligence straniera. Il consiglio ha dichiarato di non avere motivo di ritenere che la sicurezza nazionale degli Stati Uniti o i segreti aziendali siano stati compromessi. Lunedì, il ministero degli Esteri cinese ha negato le accuse di spionaggio.

Grafico a un’ora dei futures Nvidia. Fonte: Cointelegraph/TradingView

I futures sul Nasdaq 100 sono scesi nelle prime ore di lunedì, si sono ripresi e poi sono tornati a scendere prima dell’apertura dei mercati statunitensi. I futures sull’S&P 500 e sul Dow erano ancora in rialzo mentre quelli sul Nasdaq 100 tornavano a scendere.

L’indagine ha fatto seguito alla svendita del settore tecnologico della scorsa settimana, quando gli investitori hanno valutato le prospettive della spesa per l’IA e i possibili cambiamenti alla regolamentazione statunitense dopo le elezioni di metà mandato.

Grafico a cinque minuti dei futures sul Nasdaq 100. Fonte: Cointelegraph/TradingView

L’economista Mohamed El-Erian ha definito «sfortunato» il momento dell’indagine, considerando l’importanza di Nvidia per il settore tecnologico e per il mercato più ampio.

«L’azienda è di importanza sistemica per la tecnologia, i mercati e l’economia; gli investitori tendono ad avere difficoltà a incorporare nei prezzi le questioni relative alle persone chiave e alla governance; inoltre, le dinamiche di sicurezza nazionale e geopolitiche sono fluide», ha scritto in un post sul blog.

In Asia, il principale indice azionario della Corea del Sud, il Kospi, ha chiuso lunedì in calo dello 0,8%, a 5.018,85 punti. La borsa ha brevemente sospeso le contrattazioni venerdì dopo che l’indice era sceso di oltre l’8% poco dopo l’apertura.

Grafico giornaliero del KOSPI. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Il viceministro sudcoreano della Scienza e delle TIC Ryu Jemyung ha dichiarato lunedì a una commissione parlamentare per il bilancio di aspettarsi che le consegne programmate dei chip Nvidia rispettino i tempi previsti.

«Prevediamo che la produzione e il programma di consegna dei volumi contrattualizzati procedano senza interruzioni», ha dichiarato, secondo CNA.

I dati sull’inflazione statunitense incombono mentre il petrolio viene scambiato vicino ai 90 dollari

Il Bureau of Labor Statistics statunitense pubblicherà martedì l’indice dei prezzi al consumo (CPI) di ottobre e venerdì l’indice dei prezzi alla produzione (PPI). Entrambi i rapporti sono previsti alle 8:30 ET.

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I prezzi al consumo sono aumentati del 3,7% rispetto all’anno precedente a settembre. I prezzi della benzina sono aumentati del 9,1% rispetto ad agosto e hanno rappresentato più della metà dell’aumento mensile dell’indice generale.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato alla CNN domenica che nuovi attacchi statunitensi contro l’Iran erano «altamente improbabili» e ha affermato che la decisione dipendeva dal fatto che Teheran firmasse un accordo.

I futures sul greggio West Texas Intermediate venivano scambiati vicino ai 90 dollari al barile lunedì mattina.

Grafico giornaliero dei CFD sul petrolio greggio WTI. Fonte: Cointelegraph/TradingView

L’economista Robin Brooks ha dichiarato domenica che la guerra manteneva elevati i prezzi del petrolio e che un calo del greggio avrebbe potuto sostenere Bitcoin, azioni e metalli preziosi.

«Non sto dicendo che il premio per il rischio dovrebbe scomparire completamente, ma possiamo arrivare a 75 dollari al barile? Assolutamente», ha affermato.

Brooks ha previsto che Bitcoin avrebbe continuato a mostrare una correlazione negativa con il petrolio mentre si placavano le acque dopo le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti.

«Penso che il petrolio abbia molto spazio per scendere e penso che ciò significhi un rialzo marginale per l’oro, per l’argento, per l’S&P 500 e per Bitcoin», ha continuato.

«Penso davvero che, con il calo dei prezzi del petrolio, le prospettive, sia in termini di premio per il rischio più ampiamente nel mercato sia in termini di tassi d’interesse, dovrebbero essere relativamente favorevoli.»

Confronto delle probabilità relative al tasso obiettivo della Fed per la riunione di dicembre del FOMC (screenshot). Fonte: CME Group

Con i mercati che stimano al 78,8% la probabilità che la Federal Reserve aumenti i tassi d’interesse di 25 punti base a dicembre, secondo i dati del FedWatch Tool del CME Group, nei prossimi giorni diversi funzionari della Fed saliranno sul palco, fornendo indicazioni sulla loro posizione riguardo all’andamento dell’inflazione e all’economia.

Tra questi, il governatore della Fed Christopher Waller e la vicepresidente per la supervisione Michelle Bowman sono entrambi programmati per parlare delle prospettive economiche martedì. Waller interverrà alla Bank of England and its Watchers Conference 2026 a Londra, mentre Bowman parlerà alla C. Peter McColough Series on International Economics a Washington.

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