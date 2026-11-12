Tron e Tether coinvolgono Chainalysis dopo lo scioglimento dell’unità anticrimine T3

Tron, Tether e Chainalysis hanno annunciato giovedì una task force per identificare e contrastare le attività illecite che coinvolgono la stablecoin USDT (USDT) sulla blockchain Tron.

La Digital Crime Task Force utilizzerà i dati e gli strumenti di intelligenza artificiale della società di analisi blockchain Chainalysis per segnalare attività sospette e fornire alle forze dell’ordine piste per tracciare e congelare i fondi, secondo un annuncio condiviso con Cointelegraph.

Bloomberg ha riferito il 4 novembre che la T3 Financial Crime Unit, costituita da Tron e Tether con TRM Labs nel 2024, si è sciolta alla fine di agosto. Una fonte anonima citata dalla testata ha dichiarato che risposte lente e scarsa coordinazione hanno ostacolato l’unità.

Cointelegraph ha contattato Tether, Tron e TRM Labs per un commento, ma non aveva ricevuto risposta al momento della pubblicazione.

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Le priorità della task force includono truffe legate agli investimenti e alle relazioni sentimentali, furti di criptovalute, finanziamento del terrorismo, operazioni informatiche nordcoreane e riciclaggio di denaro dei cartelli.

«I criminali utilizzano l’intelligenza artificiale per muoversi più velocemente che mai e aspettare che una vittima segnali un crimine non è più sufficiente», ha dichiarato nell’annuncio il CEO di Tether Paolo Ardoino. Ha quantificato in oltre 7 miliardi di dollari i congelamenti cumulativi di USDT effettuati da Tether.

Come le reti criminali utilizzano USDT su Tron

USDT su Tron rappresentava il 99,9% degli 1,07 miliardi di dollari in criptovalute ricevuti da 34 casinò di Sihanoukville, città cambogiana nota come centro per i complessi di truffe, dal 1° gennaio al 7 settembre, ha riferito TRM Labs.

I casinò collegati a reti sottoposte a sanzioni statunitensi hanno ricevuto 687 milioni di dollari di questi afflussi. TRM Labs ha indicato le commissioni contenute e l’elevata liquidità tra le ragioni dell’ampio utilizzo di USDT su Tron nella regione.

Dopo l’ hack da 1,5 miliardi di dollari ai danni di Bybit nel febbraio 2025, i fondi rubati sono stati convertiti in USDT su Tron e incassati tramite servizi di trading over-the-counter cinesi sospetti, secondo la società di intelligence blockchain Elliptic.

Durante il record dell’hack da 6,3 miliardi di dollari ai danni di Binance, avvenuto il 29 ottobre, gli hacker hanno scambiato circa 234 milioni di dollari in USDT per il token nativo di Tron (TRX), prima che Tether congelasse gli USDT rimanenti in due wallet collegati al furto, secondo Crystal Intelligence.

Il Federal Bureau of Investigation statunitense ha attribuito entrambi gli hack alla Corea del Nord. In una dichiarazione pubblicata dai media di Stato nordcoreani il 3 novembre, Kim Yo Jong ha respinto l’attribuzione dell’hack di Binance e ha citato Bybit come un altro caso in cui, a suo dire, Washington ha cercato di attribuire la responsabilità a Pyongyang.

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