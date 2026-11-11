Il bridge cross-chain Across Protocol ha dichiarato di aver ripreso il controllo del proprio sito dopo che martedì un attacco di social engineering ha consentito agli aggressori di prendere il controllo del dominio, sostituendo il sito con un sito di phishing.

In un post pubblicato mercoledì, Across ha dichiarato che il dominio across.to è nuovamente sotto il suo controllo grazie all’aiuto del fondatore di Namecheap, Richard Kirkendall, e che tutti i sistemi ora funzionano normalmente.

«Tutti gli utenti colpiti saranno integralmente risarciti. Condivideremo un’analisi post-mortem completa nei prossimi giorni», ha dichiarato il team su X.

L’aggiornamento segue l’ avvertimento di martedì di Across agli utenti di evitare la sua app, mentre circolavano segnalazioni di wallet svuotati. L’ammontare totale delle perdite e il numero degli utenti colpiti non sono ancora stati resi noti.

Across attribuisce il dirottamento al social engineering

In un aggiornamento precedente, Across ha dichiarato che un attacco di social engineering contro il registrar del suo dominio, Namecheap, ha dato a un aggressore il controllo del dominio intorno alle 18:45 UTC.

Il team ha dichiarato di essere stato avvisato entro 15 minuti e di aver lavorato immediatamente per disattivare il sito. Il gruppo di risposta alla sicurezza SEAL911 ha contribuito a segnalare il dominio come sito di phishing ai principali wallet, mentre Cloudflare lo ha contrassegnato come a rischio e in seguito ha rimosso i relativi record DNS.

Secondo il team, alcuni utenti che hanno visitato il dominio prima che il sito dannoso fosse completamente bloccato potrebbero essere stati colpiti. Le integrazioni di terze parti e gli utenti delle API non sono stati interessati.

L’incidente ha interessato uno dei maggiori bridge cross-chain per attività di trading. Secondo DefiLlama, Across si è classificato al terzo posto per volume di trasferimenti negli ultimi 30 giorni, dietro Circle e LayerZero, con circa 5,9 miliardi di dollari elaborati nel periodo.

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