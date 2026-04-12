CPI USA inferiore alle attese, ma taglio tassi ad aprile resta improbabile

L'Ufficio Statistico del Lavoro degli Stati Uniti (BLS) ha pubblicato i dati relativi all'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) per il mese di marzo, che mostrano un aumento dello 0,9% su base mensile dell'inflazione CPI complessiva.

L'inflazione CPI è in crescita del 3,3% su base annua, secondo il rapporto del BLS pubblicato venerdì. Sebbene l'inflazione si sia attestata su livelli leggermente inferiori alle previsioni degli analisti, rimane comunque elevata, al di sopra dell'obiettivo del 2% fissato dalla Federal Reserve.

Un'impennata dei prezzi dell'energia causata dalla guerra in Iran ha trainato i dati sull'inflazione di marzo, con l'indice energetico in aumento di quasi l'11%, trainato da un aumento del 21,2% dei prezzi della benzina, secondo il rapporto del BLS.

Variazioni percentuali del CPI su 12 mesi, suddivise per categoria. Fonte: BLS

La gestione dell'inflazione rientra nel doppio mandato della Federal Reserve, che mira alla stabilità dei prezzi e alla massima occupazione, e influenza le sue decisioni in materia di tassi di interesse e di politica monetaria in generale.

I prezzi di Bitcoin (BTC) e delle criptovalute sono fortemente influenzati dalla politica dei tassi di interesse: tassi più bassi stimolano i prezzi degli asset ampliando il credito che affluisce nei mercati finanziari, mentre tassi più elevati limitano i flussi di capitale e frenano i prezzi degli asset.

Operatori: nessuna possibilità di tagli tassi d'interesse nella riunione della Fed di aprile

Secondo il FedWatch tool del CME Group , gli investitori prevedono una probabilità dello 0% di un taglio dei tassi d'interesse nella riunione di aprile del Federal Open Market Committee (FOMC).

La probabilità che il FOMC mantenga i tassi invariati è del 98,4%. Le probabilità di un taglio dei tassi aumentano solo in misura graduale nel corso dell'anno.

Probabilità relative agli obiettivi sui tassi d'interesse per la riunione del FOMC di aprile. Fonte: CME Group

I membri del FOMC sono divisi sulla possibilità di ulteriori tagli dei tassi nel 2026, a causa delle pressioni inflazionistiche derivanti dal conflitto in corso, e non sono stati esclusi aumenti dei tassi.

Bitcoin in rialzo grazie ad ultimi dati CPI

Venerdì il prezzo di Bitcoin (BTC) è salito di oltre l’1,5%, sfiorando brevemente la soglia dei 73.000$ dopo la pubblicazione degli ultimi dati sul CPI.

“La zona compresa tra i 73.000 e i 75.000$ è il nostro prossimo obiettivo principale”, ha affermato Matt Mena, stratega senior di ricerca nel settore delle criptovalute presso il fornitore di prodotti negoziati in borsa 21shares.

“Se BTC dovesse superare tale soglia, ci si può aspettare un breve periodo di consolidamento laterale prima di un test degli 80.000$. Qualora il Clarity Act venisse approvato, si creerebbero le condizioni per un BTC a 100.000$ e una capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute compresa tra i 3.000 e i 3.200 miliardi di dollari entro il termine del secondo trimestre” ha concluso.



