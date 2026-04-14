I prodotti di investimento in criptovalute hanno registrato afflussi significativi la scorsa settimana, segnando la migliore performance settimanale da gennaio.

I crypto exchange-traded product (ETP) globali hanno registrato afflussi per 1,1 miliardi di dollari nell’ultima settimana, con Bitcoin (BTC) in testa ai guadagni con 871 milioni di dollari, secondo quanto riportato lunedì da CoinShares.

Gli afflussi rappresentano la seconda miglior performance settimanale del 2026 finora, superata solo dai 2,17 miliardi di dollari registrati a metà gennaio.

Flussi settimanali degli ETP crypto (in milioni di dollari USA). Fonte: CoinShares

Il responsabile della ricerca di CoinShares, James Butterfill, ha attribuito il picco degli afflussi a un rinnovato appetito per il rischio da parte degli investitori, favorito da sviluppi preliminari verso un cessate il fuoco in Iran, oltre che da dati su inflazione e consumi negli Stati Uniti inferiori alle attese.

Gli afflussi si sono verificati in un contesto di volatilità nei mercati spot, con Bitcoin tornato sopra i 70.000 $ e capace di superare brevemente i 73.000 $ la scorsa settimana. Nonostante il sentiment generale del mercato sia rimasto negativo, ciò evidenzia una domanda istituzionale sostenuta e la resilienza dei prodotti di investimento regolamentati.

I flussi degli ETP su Ether registrano una ripresa, ma gli afflussi dall'inizio dell'anno rimangono negativi

Gli ETP su Ether (ETH) hanno registrato un forte recupero del sentiment, con circa 196,5 milioni di dollari in afflussi, i primi dopo tre settimane consecutive di deflussi.

Nonostante i guadagni, Ether resta uno dei pochi asset ancora in territorio negativo su base annua, con deflussi netti pari a 130 milioni di dollari. Al contrario, Bitcoin guida gli afflussi nel 2026 con 1,9 miliardi di dollari, rappresentando circa l’83% dei 2,3 miliardi complessivi registrati dagli ETP crypto dall’inizio dell’anno.

Flussi degli ETP cripto per asset (in milioni di dollari USA). Fonte: CoinShares

Sebbene gli ETP su Bitcoin abbiano registrato afflussi significativi, anche gli investitori short su Bitcoin sono rimasti attivi la scorsa settimana, con afflussi settimanali pari a 20 milioni di dollari — il livello più alto da novembre 2024, ha osservato James Butterfill.

Tra gli altri movimenti, gli ETP su XRP (XRP) hanno registrato afflussi per circa 19 milioni di dollari, mentre Solana (SOL) ha visto deflussi più contenuti pari a 2,5 milioni di dollari.

A livello geografico, il sentiment positivo si è concentrato quasi interamente negli Stati Uniti, che hanno registrato afflussi per 1 miliardo di dollari, pari al 95% dei flussi netti settimanali. La maggior parte degli afflussi negli ETP su Bitcoin è stata trainata dagli ETF spot su BTC negli USA, che hanno registrato 786,3 milioni di dollari in afflussi nella settimana, secondo i dati di SoSoValue.

La Germania ha registrato afflussi per 34,6 milioni di dollari, mentre Canada e Svizzera hanno visto afflussi più contenuti, rispettivamente pari a 7,8 milioni e 6,9 milioni di dollari.