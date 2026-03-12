La domanda di materie prime tokenizzate è in aumento, poiché gli investitori cercano un rifugio sicuro attraverso i mercati nativi delle criptovalute che operano 24 ore su 24, anziché solo durante i tradizionali orari di mercato.

Secondo i dati aggregati da RWA.xyz, il settore delle materie prime tokenizzate è cresciuto del 10% nell'ultimo mese, raggiungendo una capitalizzazione di mercato cumulativa di 7,69 miliardi di dollari, mentre i possessori sono aumentati del 5,8% a 189.390.

Tether Gold (XAUT) detiene la quota maggiore con 2,96 miliardi di dollari di materie prime on-chain, mentre Paxos Gold (PAXG) è al secondo posto con 2,56 miliardi di dollari.

La crescita sottolinea come gli asset reali stiano diventando una parte sempre più importante dell'attività del mercato delle criptovalute. Le materie prime tokenizzate consentono agli investitori di ottenere un'esposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, basata su blockchain ad asset quali oro e argento, offrendo al contempo la possibilità di trasferirli e scambiarli attraverso l'infrastruttura degli asset digitali.

Materie prime tokenizzate, grafico storico. Fonte: RWA.xyz

Crypto exchange emergono come nuove strutture TradFi

Allo stesso tempo, gli exchange di criptovalute stanno attirando un interesse crescente da parte dei trader che cercano esposizione agli asset tradizionali attraverso i derivati.

Questa tendenza è particolarmente evidente durante i periodi di forte trend dei prezzi, come i recenti rialzi dell'oro e dell'argento, secondo la piattaforma di dati blockchain CryptoQuant.

“L'attività ha registrato un picco durante i periodi di forte momentum dei prezzi dei metalli preziosi”, ha scritto Julio Moreno, responsabile della ricerca di CryptoQuant, in un rapporto di ricerca pubblicato martedì.

Ha aggiunto che il volume giornaliero era concentrato in modo schiacciante nei contratti sull'oro e sull'argento, che martedì hanno raggiunto rispettivamente 3,77 miliardi e 3,75 miliardi di dollari.

Aumento dell'attività di perpetual trading su Binance

Il trading di questi prodotti ha registrato una rapida espansione. CryptoQuant ha affermato che i futures perpetui TradFi di Binance hanno generato oltre 130 miliardi di dollari di volume di trading cumulativo e circa 90 milioni di operazioni dal loro lancio a gennaio.

Binance: volume cumulativo delle negoziazioni e numero di operazioni sui futures perpetui TradFi. Fonte: CryptoQuant

CryptoQuant ha attribuito l'aumento della domanda di materie prime tokenizzate e il rialzo dei metalli preziosi all'incertezza legata ai dazi, all'aumento dei tassi di interesse e alla maggiore domanda di beni rifugio.