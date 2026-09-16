Deutsche Bank attende il via libera normativo per lanciare soluzioni di custodia crypto istituzionale
La più grande banca tedesca attende l’approvazione normativa per lanciare soluzioni di custodia istituzionale per Bitcoin, Ether e alcune stablecoin, prima di espandersi negli asset tokenizzati.
La più grande banca tedesca, Deutsche Bank, attende l’approvazione normativa per lanciare soluzioni di custodia di asset digitali per clienti istituzionali e aziende in Europa.
Deutsche Bank prevede di rendere disponibile il servizio ai primi clienti quest’anno, subordinatamente al completamento del calendario normativo applicabile, ha annunciato mercoledì la banca.
La banca prevede di offrire inizialmente il supporto per Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e alcune stablecoin, tra cui Circle USDC (USDC), EURC (EURC) e AllUnity EUR (EURAU). In un secondo momento prevede inoltre di includere il supporto per strumenti finanziari tokenizzati.
Deutsche Bank è una delle istituzioni elencate dal Financial Stability Board tra le banche di rilevanza sistemica globale,
Lo sviluppo rappresenta l’ultimo passo dell’istituto tedesco nel settore crypto, confermando precedenti indiscrezioni secondo cui stava sviluppando servizi di custodia crypto. A giugno, il responsabile degli asset digitali di Deutsche Bank, Sabih Behzad, ha rivelato che la banca stava valutando l’ingresso nel mercato delle stablecoin, inclusa l’emissione di un proprio token.
La banca prevede di ricevere a ottobre la licenza per il servizio di custodia, nell’ambito del regolamento dell’UE sui mercati degli asset crypto (MiCA), ha dichiarato a Cointelegraph Heinrich Frömsdorf, portavoce di Deutsche Bank.
Le banche tedesche stringono partnership per sviluppare servizi crypto
Si prevede che la spinta verso i servizi crypto acceleri dopo che il MiCA ha raggiunto la piena applicazione il 1° luglio.
Deutsche Bank aveva rivelato per la prima volta i piani per lanciare soluzioni di custodia crypto nel 2023, nell’ambito di una partnership con Taurus, poco dopo aver presentato domanda per una licenza di custodia di asset digitali in Germania.
Anche altre banche tedesche offrono soluzioni simili. Nell’aprile 2024, la più grande banca regionale tedesca, Landesbank Baden-Württemberg, ha iniziato a offrire soluzioni di custodia crypto dopo aver stretto una partnership con Bitpanda, con sede in Austria, per la sua piattaforma di custodia istituzionale.
Nel dicembre 2025, DZ Bank ha dichiarato di aver ricevuto l’autorizzazione dall’autorità di vigilanza tedesca BaFin, ai sensi del MiCA, a gestire la propria piattaforma meinKrypto.
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