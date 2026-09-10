Fnality ha nominato l’ex vicegovernatore della Bank of England Jon Cunliffe presidente del consiglio britannico, mentre la società di regolamento su blockchain sviluppa sistemi di pagamento in euro e dollari statunitensi.

La società ha dichiarato giovedì che Jochen Metzger, ex direttore generale della Deutsche Bundesbank per i sistemi di pagamento e regolamento, era entrato nel consiglio di sorveglianza della sua controllata europea e avrebbe dovuto presiederlo. Anche Ron Berndsen, ex alto funzionario della banca centrale olandese, è entrato nel consiglio.

Il sistema di pagamento in sterline di Fnality è stato lanciato nel 2023 ed è regolamentato dalla Bank of England. Consente agli operatori di mercato di regolare le obbligazioni utilizzando saldi in moneta della banca centrale.

La società ha dichiarato che la sua infrastruttura di regolamento su blockchain è progettata per sostenere i mercati degli asset tokenizzati e l’attività delle banche nelle stablecoin e nei depositi tokenizzati.

«Con l’accelerazione della tokenizzazione dei mercati finanziari, il regolamento negli asset più sicuri disponibili sarà cruciale per mantenere la stabilità finanziaria», ha dichiarato Cunliffe nell’annuncio.

Fnality ha costituito una controllata a Eschborn, in Germania, per sviluppare il sistema di pagamento in euro proposto. Ha inoltre costituito Fnality Bank U.S. a Stamford, nel Connecticut, dove sta elaborando piani per un sistema in dollari e interagendo con le autorità di regolamentazione statunitensi.

La fintech con sede a Londra ha raccolto 136 milioni di dollari in un round di finanziamento di Serie C a settembre 2025, con la partecipazione di investitori tra cui Temasek, Euroclear e Goldman Sachs, secondo i dati compilati da Traxcn.

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