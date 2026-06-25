Franklin Templeton lancia crypto divisione dopo aver completato acquisizione di 250 Digital

Il gestore patrimoniale globale Franklin Templeton ha completato l’acquisizione del gestore di cripto-asset 250 Digital, portando a termine un accordo annunciato ad aprile ed espandendo la propria attività nel settore degli asset digitali con una nuova divisione dedicata agli investimenti in criptovalute.

Nell’ambito dell’operazione, Franklin Templeton ha integrato il team di investimento e le strategie relative alle criptovalute di 250 Digital in una nuova divisione denominata Franklin Crypto. L’unità sarà guidata dagli ex dirigenti di 250 Digital Christopher Perkins e Seth Ginns, affiancati da Tony Pecore, responsabile degli asset digitali di Franklin Templeton.

L’acquisizione fa seguito alla decisione presa da CoinFund all’inizio di quest’anno di scorporare la propria attività dedicata alle strategie liquide in 250 Digital, mentre la società di investimento in criptovalute concentrava maggiormente la propria attenzione sugli investimenti in venture capital.

Franklin Templeton ha dichiarato che Franklin Crypto offrirà agli investitori istituzionali strategie attivamente gestite in criptovalute, combinando le competenze di investimento dell’ex team di 250 Digital con la rete di distribuzione globale del gestore patrimoniale. La società non ha reso noti i termini finanziari dell’acquisizione.

La nuova divisione si basa sull’attuale attività nel settore degli asset digitali del gestore patrimoniale, che comprende un’unità dedicata alla ricerca sugli asset digitali, alla costruzione di portafogli e alla gestione del rischio istituzionale. Secondo quanto dichiarato dalla società, Franklin Templeton gestisce circa 1,78 trilioni di dollari di asset ed è presente in oltre 35 paesi.

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Franklin Templeton amplia proprio impegno in materia di cripto e tokenizzazione

L'acquisizione è l'ultima di una serie di iniziative intraprese da Franklin Templeton per espandere la propria attività nel settore degli asset digitali, che spazia dagli investimenti in criptovalute ai prodotti finanziari tokenizzati.

A febbraio, la società ha annunciato una partnership con Binance che consente agli investitori istituzionali di utilizzare quote tokenizzate di fondi del mercato monetario come garanzia per il trading di criptovalute. Nell'ambito di tale accordo, le quote tokenizzate dei fondi rimangono in custodia regolamentata, mentre il loro valore di garanzia viene riflesso all'interno del sistema di trading di Binance.

A marzo, Franklin Templeton ha stretto una partnership con Ondo Finance per offrire fondi negoziati in borsa (ETF) tokenizzati su reti blockchain, ampliando l’accesso ai propri prodotti di investimento oltre i tradizionali conti di intermediazione. La scorsa settimana, la società ha inoltre proposto due ETF che reinvestirebbero i dividendi azionari in investimenti legati al Bitcoin, creando una strategia ibrida che abbraccia azioni e asset digitali.

I dati di RWA.xyz mostrano che le attività tokenizzate di Franklin Templeton sono più che triplicate nell’ultimo anno, passando da circa 768 milioni di dollari nel giugno 2025 a oltre 2,5 miliardi di dollari oggi.

Anche il mercato più ampio delle attività tokenizzate ha registrato una rapida espansione, con il valore on-chain delle RWA (Real-World Assets) che è passato da circa 11,8 miliardi di dollari a 32,2 miliardi di dollari nell’ultimo anno.

Valore degli asset tokenizzati di Franklin Templeton. Fonte: RWA.xyz