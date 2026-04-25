L’adozione globale delle criptovalute è diminuita nel primo trimestre, mentre l’attività retail si è indebolita sotto il peso delle crescenti pressioni macroeconomiche e geopolitiche, evidenziando la continua sensibilità del settore alle condizioni dei mercati più ampi.

Il Q1 Global Crypto Adoption Index di TRM Labs ha registrato un calo dell’11% su base annua nei volumi retail crypto, scesi a 979 miliardi di dollari. Il calo rappresenta la seconda contrazione trimestrale consecutiva e la flessione più pronunciata dal mercato ribassista del 2022.

Secondo TRM, la flessione è stata in gran parte determinata da un dollaro statunitense più forte, tassi di interesse più elevati e un contesto generale “risk-off”, fattori che hanno pesato sulla partecipazione retail. La domanda più debole ha coinciso con un calo del 22% del prezzo di Bitcoin (BTC) nel trimestre.

La correzione di Bitcoin è seguita al picco di fine 2025 sopra i 126.000 $, con i prezzi che hanno continuato a scendere nel corso del primo trimestre insieme a un calo più ampio dei mercati degli asset digitali.

Bitcoin’s quarterly returns between Q4 2022 and Q1 2026. Source: TRM Labs

I mercati emergenti si discostano dalle economie avanzate

Il report ha evidenziato una crescente divergenza regionale nell’adozione delle criptovalute, con economie avanzate come gli Stati Uniti, la Corea del Sud, il Regno Unito e la Germania che hanno registrato i cali più marcati nei volumi di trading. In questi mercati, dove le crypto sono utilizzate principalmente come asset speculativi, i costi opportunità più elevati e la minore propensione al rischio hanno spinto gli investitori a rivolgersi altrove.

Parte di questo cambiamento è stata collegata allo scoppio del conflitto con l’Iran a fine febbraio, che ha interrotto i flussi energetici e aumentato la sensibilità ai rischi geopolitici nei mercati globali.

Al contrario, i mercati in cui le criptovalute svolgono un ruolo più funzionale — inclusi pagamenti e risparmio — hanno mostrato maggiore resilienza. La Turchia si è distinta, con volumi in crescita del 7% su base annua, mentre l’attività in America Latina e nell’Asia meridionale è rimasta complessivamente stabile.

Lo studio ha inoltre indicato il Venezuela come uno dei principali mercati in crescita per l'adozione delle criptovalute, nonostante le sanzioni in corso. Fonte: TRM Labs

“Questa divergenza riflette una differenza fondamentale nella domanda: laddove la politica monetaria nazionale è vincolata o i controlli sui capitali limitano le alternative, le crypto fungono da riserva di valore e da sistema parallelo al dollaro”, ha affermato TRM.